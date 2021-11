Unnötige Rückschläge für den TTC

Lampertheim. Die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim tun sich in der Hessenliga Süd-West weiter schwer. Das 4:6 bei den TTF Oberzeuzheim II war die zweite Niederlage der Spargelstädterinnen im vierten Spiel – und zugleich die zweite Schlappe in Folge. Auch Lampertheims zweites Herrenteam hat jetzt zweimal nacheinander verloren. Das 7:9 im Verbandsliga-Heimmatch gegen den TSV Höchst kam auf kuriose Weise zustande.

Hessenliga, TTC-Damen: „Die entscheidenden Spiele haben wir alle verloren“, sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend über das 4:6 bei Oberzeuzheims Oberliga-Reserve. Den ersten Rückschlag fingen sich die TTC-Damen, die Inessa Leckel und Sabrina Metzger ersetzen mussten, mit einem 0:2 im Doppelauftakt: Anne Lochbühler/Inken Diederich unterlagen Elke Krießbach/Sophie Krießbach mit 14:16 im fünften Satz.

Den Rückstand holten Lochbühler und Diederich mit zwei Erfolgen im Spitzenpaarkreuz auf. Dann zog der neue Tabellendritte auf 2:5 davon. Diederich und Elina Kogane brachten Lampertheim auf 4:5 heran, bevor Oberzeuzheims zwölfjähriges Top-Talent Sophie Krießbach in vier Sätzen gegen die 70-jährige TTC-Seniorenspielerin Irma Barillon gewann. „Jetzt müssen wir uns erst einmal von den vorderen Rängen verabschieden“, meinte van gen Hassend angesichts der bisherigen Ausbeute von 3:5 Punkten. Am 14. November geht es zum Vierten TSG Oberrad (4:2 Punkte).

Verbandsliga, TTC-Herren II: „Das war ganz bitter und völlig unnötig, auch wenn jeder alles gegeben hat“, erklärte van gen Hassend zum 7:9 gegen Kellerkind Höchst. Vier von fünf Partien, die in den fünften Satz gingen, verspielte die Lampertheimer Drittliga-Reserve, die auf Matthias Kaiser verzichten musste. Höchst stellte auf Position zwei den verletzten Karsten Reeg auf. „Ein taktischer Kniff, denn so standen sie auf den hinteren Positionen besser“, wusste van gen Hassend. Zu allem Überfluss verlor Lampertheims Spitzenduo Vladimir Anca/Stephan Kaiser das Schlussdoppel in vier Sätzen. „Ein Blackout“, so der TTC-Boss.

Mit 5:5 Punkten steht Lampertheim II noch solide da. „Jetzt kommen aber die ganzen Brocken. Die Niederlage wirft uns deshalb mächtig im Abstiegskampf zurück“, befürchtet van gen Hassend. Am 13. November kommt der TV Dreieichenhain II in die Sedanhalle. cpa