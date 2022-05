Unglückliche Niederlage für TC Biblis

Ried. Für die Ried-Damenmannschaften verlief der Auftakt in die neue Tennissaison nur wenig erfolgreich. Lediglich die zweite Garnitur des TC Biblis konnte ihr Heimspiel in der Bezirksoberliga gegen BR Erbach gewinnen, das Bezirksliga-Quartett des TC Lampertheim profitierte vom Rückzug des TC Bickenbach II und gewann kampflos.

Eine knappe Auswärtsniederlage musste das Sechserteam des TC Biblis im ersten Gruppenligaspiel in diesem Jahr einstecken. Mit 4:5 unterlag das Sextett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma beim TC Nauheim. „Diese Niederlage ist schade. Mit etwas mehr Glück hätte es auch anders laufen können. Allerdings ist das nun auch nicht dramatisch, denn wir müssen nicht unbedingt aufsteigen“, kommentierte Thoma nach der Niederlage.

Ann-Kathrin Thoma verlor mit den Bibliser Damen. © Berno Nix

Nachdem sie und Celine Jobst ihre Einzel relativ deutlich verloren hatten, hatte Noelle Volk an der dritten Position Pech. Erst im Champions-Tiebreak musste sich Volk ihrer Gegnerin geschlagen geben. „Das war so etwas wie der Knackpunkt für unsere Gesamtniederlage“, haderte Thoma, denn auf den hinteren Positionen hielten Nina Hofmann und Michelle Fetsch mit ihren Einzelsiegen die Bibliserinnen im Spiel. Auch zwei der drei Doppelpunkte gingen an den TCB. Durch die Doppelniederlage von Noelle Volk und Fabienne Volk war den Nauheimerinnen der Gesamtsieg aber nicht mehr zu nehmen.

TCB II siegt deutlich

Besser lief es dagegen für die zweite Garnitur des TC Biblis, die nach dem 5:1-Heimsieg gegen BR Erbach einen gelungenen Saisoneinstand feiern und sich nach dem ersten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz in der Bezirksoberligagruppe der Viererteams positionieren.

„Nachdem wir im letzten Jahr nur knapp den Aufstieg verpasst haben, wollen wir auch in dieser Runde mindestens oben mitspielen. Ob es am Ende für den ersten Platz reicht, müssen wir abwarten, denn in diesem Jahr sind einige gute Mannschaften in unserer Gruppe“, sagte Mannschaftskapitänin Leonie Münzenberger.

Eine 1:5-Heimniederlage musste dagegen der Bezirksoberliga-Vierer des TC Bürstadt einstecken. Gegen den TC Nauheim II hatten die Bürstädterinnen nicht viel zu bestellen, lediglich Svenja Halkenhäuser verhinderte mit einem souveränen Zwei-Satz-Einzelsieg die glatte Niederlage.

In der Bezirksoberligagruppe der Sechserteams musste Aufsteiger TG Bobstadt die erste Niederlage nach über zwei Jahren einstecken. Bei der TSG 46 Darmstadt unterlagen die Bobstädterinnen deutlich mit 2:7.

Einen entspannten ersten Bezirksliga-Spieltag erlebte der Damenvierer des TC Lampertheim. Da der TC Bickenbach sein Bezirksliga-Team aus dem Spielbetrieb abmeldete, gewannen die Lampertheimerinnen kampflos. rago