Ungeliebter Termin

Biblis. Im letzten Saisonspiel der Bezirksliga A sind die Handballer der TG Biblis am Sonntag um 19.30 Uhr beim TV Trebur zu Gast. Zwar hätten beide Mannschaften ausreichend Gründe, den angesetzten Termin erneut zu verlegen, doch da spielt der Verband nicht mehr mit. Die Hinrunde wird am 3. April definitiv abgeschlossen, um Planungssicherheit für die anschließende Auf- und Abstiegsrunde zu haben, die am Wochenende 23./24. April beginnt.

Sowohl Trebur als auch die TGB sind für die Aufstiegsrunde qualifiziert, es geht nur noch um die günstigste Ausgangsposition. Die Gastgeber sind mit vier Verlustpunkten belastet, die Bibliser mit sechs, während Spitzenreiter TuS GriesheimII mit weißer Weste ohne jeglichen Verlustpunkt ganz oben steht.

Beide Kontrahenten werden nicht ihre Bestbesetzung auf die Platte schicken können. TGB-Trainer Sascha Schnöller weiß von vier Coronafällen beim TV, während bei der TGB mit Gansmann, Waschitzka, Zimara und Schweickert vier Spieler ausfallen. Offen blieb bis zuletzt, ob Philipp Reis und David Winkler, die krankheitsbedingt nicht trainieren konnten, mit dabei sein werden. „Wir müssen schauen, dass unser Rückzugsverhalten optimal ist, da Trebur schnell nach vorne spielt“, sagt Schnöller. fh

