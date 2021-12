Unentschieden zu wenig für den TV Bürstadt I

Ried. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hat einen „Big Point“ im Abstiegskampf verpasst. Bei Schlusslicht Alemannia Königstädten II kam der Vorletzte nur zu einem 8:8. Auch Bezirksligist SG Hüttenfeld musste sich im Kellerduell gegen den SV Kirschhausen mit einem 8:8 begnügen.

In der Bezirksklasse 1 verlor der TV Bürstadt II das Spitzenmatch bei Topspin Lorsch II mit 6:9. Zuvor gab es aber einen 9:6-Sieg beim TSV Reichenbach. In Gruppe 5 gewann der TV Bürstadt III mit 9:7 zu Hause gegen Schlusslicht TV Nauheim. Der zuletzt spielfreie TV Bürstadt IV misst sich am Sonntag (18 Uhr) in Gruppe 3 mit St. Stephan Griesheim II.

Bürstadts Kapitän Frank Rosenberger in Aktion. © Berno Nix

TV Bürstadt I, BOL: Frank Rosenbergers Enttäuschung über das 8:8-Unentschieden beim bislang punktlosen Tabellenletzten Königstädten war unüberhörbar. „Eigentlich sind wir gut reingekommen“, sagte der TVB-Kapitän. Von acht Spielen, die in den fünften Satz gingen, gewann Bürstadt allerdings nur zwei. So wurde aus einem 5:2-Vorsprung ein 5:6-Rückstand. Das Doppel Nick Groeger/Adrian Ziegler, das schon zum Auftakt punktete, rettete das Remis. In der Mitte erspielten Ziegler und Rückkehrer Steffen Kreß eine starke 4:0-Bilanz. Bitter für Bürstadt (jetzt 4:12 Punkte): Der Achte Ginsheim schlug überraschend Nieder-Ramstadt II und steht nun bei 6:12 Zählern. Zu Hause gegen den Zweiten Blau-Weiß Münster ist der TV Bürstadt am Sonntag (11 Uhr) nur Außenseiter.

Hüttenfeld, Bezirksliga: Im Schlussdoppel verpasste die SGH den Sieg über Kirschhausen. Mit dem 8:8 bleibt der SVK (8:10 Punkte) auf dem siebten Platz, Hüttenfeld steht mit 7:11 Zählern auf dem Relegationsplatz. Positiv: Alle sechs SGH-Spieler konnten punkten – Malte Böck auf Position eins und Heiko Möller auf der „Sechs“ sogar doppelt. Zum Jahresabschluss muss das Team am Freitag (20.15 Uhr) zum Zweiten TSV Ellenbach.

Bürstadt II, Bk. 1: Beim 9:6-Erfolg in Reichenbach reichte es dank einer starken Teamleistung für einen Sieg: Alle TVB-Spieler steuerten Zählbares bei. Beim 6:9 gegen Lorsch II gab Bürstadts 0:4-Ausbeute im Spitzenpaarkreuz den Ausschlag. Dass Harald Gliewe wie gegen Reichenbach zwei Punkte in der Mitte holte, wird beim Blick auf die Tabelle interessant. Zur Saison-Halbzeit sind Bürstadt II und Lorsch II punktgleich (10:2). Das Spielverhältnis (+20) ist identisch, wobei der TVB II bei 51:31 und Lorsch II bei 50:30 Spielpunkten steht.

Bürstadt III, Bk. 5: „Das war sehr knapp“, sagte Frank Rosenberger zum 9:7-Erfolg gegen Nauheim. Kurzzeitig lag das Tabellen-Schlusslicht, das mit nur fünf Mann antrat und deshalb drei Begegnungen kampflos verloren gab, sogar 6:5 vorn. Der TV Bürstadt III konnte sich aber auf Laurin Morweiser verlassen. Das Talent aus dem Jugend-Hessenligakader des Ried-Teams half in der Mitte aus und gewann beide Einzel. Zudem punktete Morweiser im Auftakt- und im Schlussdoppel neben Nico Annarumma. Am Freitag (20.15 Uhr) will sich der Tabellenfünfte (9:7 Punkte) mit einem Sieg gegen den Drittletzten TSV Gernsheim II in die Winterpause verabschieden.

Bürstadt IV, Bk. 3: Vor dem Heimspiel gegen Griesheim II (8:10 Punkte) belegt Bürstadt IV mit 3:15 Punkten den ersten von drei Abstiegsplätzen. Die Aufstellung für Sonntag ist noch unklar.