Umkämpftes Derby ohne Siegerinnen

Ried. Mit einem Derby-Remis gegen den TC Bürstadt beendet der Bezirksoberliga-Vierer des TC Biblis die Medenrunde. In der Bezirksliga kürte sich der Damensechser der TG Bobstadt nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel zum Meister. In der Bezirksligagruppe der Viererteams sicherte sich der TC Lampertheim bei der MSG TC Alsbach/TC Hähnlein den Klassenerhalt.

TC Biblis II – TC Bürstadt 3:3

„Das war ein sehr enges Derby. Am Ende haben bei uns wahrscheinlich die Nerven etwas mitgespielt. Allerdings waren die Bibliser auch richtig stark und haben ihre Leistung auf den Platz gebracht. Für uns bedeutet das, dass im Nachholspiel gegen den TSV Pfungstadt nur ein Sieg zählt“, sagte Bürstadts Kapitänin Celine Gebhardt nach dem Unentschieden gegen das Bibliser Bezirksoberliga-Quartett.

Vor allem in den Einzeln spielte die zweite Bibliser Garnitur stark. Franziska Gabriel und Johanna Thoma setzten sich jeweils im Champions-Tiebreak durch, Leonie Münzenberger gewann ihr Spiel in zwei Sätzen. „Mit gleich zwei Champions-Tiebreaks war es schon sehr knapp. Die Bibliserinnen haben stark gespielt. Mit denen muss man immer rechnen“, zollte Celine Gebhardt den Lokal-Rivalinnen Respekt. In den Doppelpartien spielten die Bürstädterinnen dann aber ihre Stärken aus und retteten durch zwei Siege noch das Unentschieden.

TuS Griesheim – TG Bobstadt 4:5

Durch einen Auswärtssieg im Bezirksliga-Spitzenspiel sicherte sich das Damensextett der TG Bobstadt die Meisterschaft und steigt damit in die Bezirksoberliga auf.

„Dass war richtig knapp. Wir mussten uns noch einmal richtig anstrengen. Das war ein schöner Schlusspunkt nach einer tollen Saison“, freute sich Bobstadts Kapitänin Alexandra Landgraf.

In den Einzeln setzen sich Sophie Ihnofeld, Lorraine Brenner, Fabienne Hüter und Julia Klug durch und brachten die Bobstädter mit 4:2 in Führung. Nachdem Lorraine Brenner/ Fabienne Hüter und Sophie Ihnofeld/Alexandra Landgraf ihre Doppel nach jeweils verlorenem Champions-Tiebreak abgeben mussten, sicherten Yvonne Liebner und Julia Klug per Zwei-Satz-Sieg den Gesamtsieg.

Nach dem Triumph vergaß Alexandra Landgraf nicht, sich beim Trainer zu bedanken: „Lucas Hefter hat uns in diesem Jahr richtig gut trainiert und uns immer wieder zu Höchstleistungen angetrieben. An dem Erfolg hat er deshalb einen sehr großen Anteil.“

MSG Alsbach – TC Lamperth. 2:4

Durch den zweiten Saisonsieg im letzten Spiel hat der Damenvierer des TC Lampertheim den Klassenerhalt in der Bezirksliga gesichert. In den Einzeln gewannen Sarah Engelhardt und Carlotta Wolf ihre Partien, die beiden Doppel gingen an die Lampertheimerinnen, die sich damit vom siebten auf den fünften Platz verbesserten. rago

