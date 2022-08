Überzeugende Teamleistung

Ried. Für die beiden Riedteams in der Kreisliga A verlief der Auftakt in die neue Saison erfolgreich. Mit einem 6:1-Heimsieg setzte der VfR Bürstadt beim Heimspiel gegen die TG Jahn Trösel ein erstes Ausrufezeichen, die SG Nordheim/Wattenheim erkämpfte sich beim SC Rodau ein 1:1.

VfR Bürstadt – TG J. Trösel 6:1 (4:1)

„Mit diesem Ergebnis sind wir hochzufrieden. Hätte mir jemand vor dem Spiel gesagt, dass wir Trösel so deutlich schlagen, hätte ich das nicht geglaubt. Immerhin hatten wir mit acht Urlaubern und drei Verletzten Ausfälle fast einer kompletten Mannschaft zu verkraften. Aber die Truppe hat hervorragend zusammengehalten und durch eine starke geschlossene Teamleistung gewonnen“, freute sich VfR-Coach David Vorreiter über den Heimsieg zum A-Liga-Auftakt. Nachdem die Tröseler durch Andre Bihn in Führung gingen (14.), drehten Nadir-Volkan Celikkan (30., 53., 55., 88.), Matthias Rebsch (51.) und Ferhat Basilgan (81.) die Partie.

SC Rodau – SG NoWa 1:1 (1:1)

„Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, das Spiel hätte aber auch 5:5 ausgehen können“, sagte SG-Trainer Jens Stark. „Wir hatten gerade in der zweiten Halbzeit Chancen im Minutentakt, doch auf der Gegenseite hatten die Rodauer ebenfalls gute Möglichkeiten, die aber von unserem Keeper Pascal Metz vereitelt wurden. Ich denke, beide Mannschaften können mit dem Remis zufrieden sein.“ Niklas Fleischhacker brachte die SG mit einem Flachschuss in Führung (8.), noch vor dem Seitenwechsel glich Rodau nach einem Abwehrfehler der Stark-Elf zum 1:1 aus (35.). In der 47. Minute bekam der SCR dann einen Foulelfmeter zugesprochen, den Pascal Metz aber abwehrte und das Remis somit festhielt. rago