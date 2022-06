Deutschland hat eine Überraschung bei der Darts-Team-WM in Frankfurt am Main klar verpasst. Das Duo Martin Schindler und Gabriel Clemens musste sich gegen Topfavorit Wales am Sonntag im Viertelfinale deutlich mit 0:2 geschlagen geben. Sowohl Schindler (0:4 gegen Ex-Weltmeister Gerwyn Price) als auch Clemens (2:4 gegen den ehemaligen Premier-League-Champion Jonny Clayton) verloren ihre

...