Überall Wundertüten

Ried. Es ist kaum zu glauben, aber: Bei diesem Text handelt es um sich eine Spieltagsvorschau – die erste nach fast zehn Monaten ohne Ligabetrieb im Amateurfußball. Verrückt. Aber auch schön, dass es wieder losgeht. Und quasi weil es so schön ist, hat der erste Spieltag in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt aus Ried-Sicht Einiges zu bieten. Eintracht Bürstadt empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den FV Mümling-Grumbach an der Wasserwerkstraße. Die FSG Riedrode reist zum TSV Höchst.

Et. Bürstadt – Müm.-Grum.

„Endlich stehen wir wieder im Wettkampfmodus“, sagt Marcus Haßlöcher, der Leiter der Fußball-Abteilung der Eintracht, vor dem Start gegen Mümling-Grumbach: „Allerdings habe ich auch Bedenken, weil ich gar nicht weiß, was am Sonntag herauskommt.“

Der 46-Jährige spricht von „zwei Wundertüten“. Die Fähigkeiten seines Teams kann Haßlöcher ähnlich schlecht einschätzen wie das Potenzial, das der Vorjahresaufsteiger aus dem Höchster Ortsteil mitbringt. Nach der Tabelle der abgebrochenen 20/21er Runde geht Haßlöcher von einem „Spiel auf Augenhöhe“ aus. Mit einem Sieg und fünf Punkten aus acht Partien war Mümling-Grumbach Ende Oktober Drittletzter. Die Eintracht stand mit acht Zählern aus neun Spielen auf Platz 13. In Mümling-Grumbach holte Bürstadt am 11. Oktober ein 1:1. Eine Woche später bestritt die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund ihr bislang letztes Pflichtspiel (0:3 gegen FCA Darmstadt).

„So oder so wird es eine erste Standortbestimmung“, weiß Haßlöcher, der sich einen Heimerfolg wünscht: „Die Stimmung bei uns ist nicht schlecht, aber ein Auftaktsieg würde sicher helfen.“

Die Vorbereitung bei der Eintracht „war sehr durchwachsen“, räumt Haßlöcher ein: „Wir hatten kaum mehr als zwölf Leute im Training.“ Die leise Hoffnung ist, dass es der Konkurrenz nicht viel besser erging: „Viele haben über Urlauber und Verletzte geklagt.“ Flamur und Valon Bajrami sind im Urlaub, Abwehr-Neuzugang Florian Weiß ist verletzt. Auch Juan Marroqui Cases könnte urlaubsbedingt ausfallen. Ganz abgemeldet hat sich Simon Hanusch. Der Stürmer, der im Frühsommer einen Drei-Klassen-Sprung von B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim gewagt hatte, hat laut Haßlöcher eine neue Arbeitsstelle angetreten und steht nicht mehr zur Verfügung.

Höchst – Riedrode

Es gibt Gegner, da weiß jeder Bescheid: TSV Höchst, Torjäger Rico Blecher – alles klar. Oder? „Höchst besteht aus mehr als Rico Blecher, der sicher auch eine oder zwei Klassen höher spielen könnte“, zählt Riedrodes Trainer Duro Bozanovic ein paar Namen mehr auf. Da wäre Christian Remmers, der früher für Darmstadt 98 in der Regionalliga am Ball war und auch beim Verbandsliga-Meister VfR Bürstadt 2014 eine Hauptrolle spielte. Christoph Eisenhauer hat der FSG-Coach als gefährlichen Außenspieler in Erinnerung. Mit Daniel Simoes verfüge Höchst zudem über „einen feinen Techniker und Freistoßspezialisten“, betont Bozanovic. „Groß-Gerau und Fehlheim sind die Top-Favoriten. Dann kommen mit Höchst, Alsbach, Langstadt/Babenhausen, Heppenheim und uns die Mannschaften, die das Potenzial haben, unter den ersten Acht mitzumischen“, glaubt er. Und ergänzt: „Höchst fand ich schon letztes Jahr stark. Auf ihrem Platz sind sie schwer zu bespielen. Wir fahren aber mit breiter Brust hin und wollen etwas mitnehmen.“

Allerdings müssen Bozanovic und Trainerpartner Andreas Keinz auf bis zu neun Spieler verzichten. Sören Heiderich (Ödem am Fußspann), Sinisa Pitlovic und Patrick Landwehr (beide Muskelfaserriss) sind verletzt. Marvin Dell, Tomislav Tadijan, Qendrim Dzackaj und Nils Schwaier weilen im Urlaub. Mario Basyouni (Wade) ist fraglich. Ilias Hamzi, der nach überstandenem Mittelfußbruch einen Haarriss an selber Stelle erlitt, fällt länger aus. „Die Mannschaft stellt sich von allein auf“, meint Bozanovic, der wohl seinen formstarken Bruder Petro aus der 1b-Elf hochziehen wird.

Die Vorfreude sei dennoch „riesig“, sagt Bozanovic: „Ein richtiges Pflichtspiel hatten wir schon lange nicht mehr.“ Das letzte stieg am 11. Oktober (5:0 in Lengfeld). Dass Riedrode auf die Fortsetzung des Kreispokals 2020/21 verzichtete, bereut er nicht: „Wir hatten uns klar dagegen entscheiden.“

Die letzten zwei von sieben Tests hatten es in sich. Beim 0:3 gegen Verbandligist ASV Fußgönheim wurde „uns alles abverlangt“, weiß Bozanovic. Bei Landesligist VfR Grünstadt (2:3) habe sich seine Elf „taktisch sehr gut verhalten“, aber auch viele Chancen ausgelassen und Gegentreffer individuell verschuldet.