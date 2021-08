TVL-Wiedersehen mit Nico Jäger

Ried. Für eine gerechtere Welt, insbesondere für eine gerechtere Fußballwelt, würde sich Norbert Krezdorn, der Pressesprecher des Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt, gerne einsetzen. Doch nach dem ersten Spieltag bleibt bei ihm nur die nüchterne Erkenntnis, dass sein VfR den Heimauftakt gegen Azzurri Lampertheim trotz einer „akzeptablen Vorstellung“, versemmelt hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wenn wir jetzt nicht aufpassen, erwischen wir einen klassischen Fehlstart“, ist Krezdorn vor der nun anstehenden Auswärtsbegegnung bei der SG Unter-Abtsteinach nicht ganz geheuer.

Obwohl die Odenwälder mit ihrem neuen Trainer Miguel da Silva (seither Starkenburgia Heppenheim) ihre erste Saisonbegegnung mit 1:3 beim SC Olympia Lorsch verloren, sind sie die heißesten Anwärter auf die vorderen Plätze.

„Wir wissen, was uns in Unter-Abtsteinach erwartet und müssen von der ersten Minute an hellwach sein“, sagt Krezdorn, der bedauert, dass dem VfR urlaubsbedingt Dennis Böck, Serdar Özbek und Ibrahim Cepaneci fehlen. Aus gesundheitlichen Gründen steht Rouven Schmitz nicht zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem gelungenen Start in die neue Saison erwartet der TV Lampertheim am kommenden Wochenende mit der TSV Auerbach einen der Favoriten. Die Elf aus dem größten Bensheimer Stadtteil sorgte am ersten Spieltag mit dem 7:0-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach für ein Ausrufezeichen.

„Wir sind gewarnt und werden mit entsprechender Vorsicht in die Begegnung gehen“, sagt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt.

Einen, der darauf bestrebt ist, die Lampertheimer Abwehr zu ärgern, kennen die Verantwortlichen vom Sportzentrum Ost sehr gut: Torjäger Nico Jäger, denn der spielte vor Jahresfrist noch am Sportzentrum Ost.

Aber in personeller Hinsicht braucht sich der TV Lampertheim nicht zu verstecken, denn Sascha Fetzer und Marc-Christopher Schader stehen nach ihren Urlauben wieder zur Verfügung. Auch Manuel Betzga, der beim 2:0-Heimsieg über die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach verletztungsbedingt ausgetauscht werden musste, kann wieder spielen. Verzichten muss Trainer Christian Schmitt jedoch auf Philipp Menges, der in der Begegnung gegen Wald-Michelbach II einen doppelten Bänderriss erlitt und einige Wochen ausfallen wird. Ebenso stehen die beiden Urlauber Daniel Hartmann und Jonas Neher nicht zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In Groß-Rohrheim stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die am vergangenen Sonntag positiv überraschten. Der FC Starkenburgia Heppenheim, Tabellenletzter in der vergangenen Rumpfsaison, trotzte der KSG Mitlechtern ein torloses Unentschieden ab und noch weniger hatten die Experten, den 4:1-Auswärtserfolg des nun Heimrecht genießenden FC Alemannia Groß-Rohrheim in Birkenau auf dem Zettel.

Azzurri empfangen SG Odin

Zu einem Duell zwei Gewinner des ersten Spieltags kommt es im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion, wo die AS Azzurri die vor einem Jahr gegründete SG Odin Wald-Michelbach empfängt. Hier schlossen sich die SG Wald-Michelbach und der wesentlich ältere FC Odin Schönmattenwag zusammen. hias