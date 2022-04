TVL-Serie gerissen

Lampertheim. Nachdem Fußball-Kreisoberligist TV Lampertheim keines seiner sechs Spiele nach der Winterpause verloren hatte, hat es ihn nun erstmals erwischt – er bezog im Heimspiel gegen den VfL Birkenau eine 1:2-Niederlage, Ein wichtiger Erfolg für die Birkenauer, die einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht haben. Schlecht für die Lampertheimer, die mit einem Heimsieg den Ligaverbleib unter Dach und Fach hätten bringen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Niederlage gegen die Odenwälder war aber in jedem Fall vermeidbar. „Ein Unentschieden für uns wäre in jedem Fall drin gewesen. Deswegen erachte ich den Birkenauer Sieg als etwas glücklich“, bilanzierte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt. Er berichtete davon, dass Birkenau von der ersten Minute an hellwach war, seine Lampertheimer jedoch „noch etwas gepennt hätten.“ So fiel in der vierten Minute das 0:1, als Birkenaus Christian Heckmann Maß nahm und sein Schuss im langen Eck des Lampertheimer Tores landete. Torhüter Eric Kamprath hatte keine Chance.

Das war der Heimmannschaft Anlass genug, das eigene Angriffsspiel zu forcieren. Willhardt notierte zwar viele Chancen, aber hätte gerne auch den Ausgleichstreffer fett auf seinem Notizblock markiert. Dieser blieb aber aus, und daran änderte auch die Tatsache nichts, dass Sebastian Steffan in der 28. Minute nur an die Latte des Birkenauer Tores traf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Statt eines möglichen Lampertheimer Treffers fiel vor dem Wechsel das 2:0 für Birkenau, als Jens Klein von einem Lampertheimer Fehlpass profitierte und Kamprath ein zweites Mal überwand. Auch nach dem Wechsel hatte der TV Lampertheim etwas mehr vom Spiel – und durfte in der 65. Minute den Ausgleich bejubeln. Daniel Hartmann drängte mit seiner enormen Schnelligkeit von der rechten Seite nach innen, zog in Höhe des Strafraums ab. Fast wäre in der 88. Minute noch der Ausgleich gefallen, doch TVL-Youngster Alessio Antonucci ballerte den Ball freistehend den Ball über das Tor. hias