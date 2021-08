TVL baut nach der Pause ab

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße versäumten es gestern die Lampertheimer Azzurri, ihren Auftaktsieg zu vergolden. Sie bezogen gegen die SG Odin Wald-Michelbach eine 1:3-Heimniederlage. Eine abermalige Niederlage kassierte indes der VfR Bürstadt, der bereits am Samstag beim Meisterschaftsfavorit SG Unter-Abtsteinach mit 1:4 unterlag. Aber auch dem TV Lampertheim, am ersten Spieltag noch gegen die Wald-Michelbacher Reserve erfolgreich, erging es nicht viel besser, denn er verlor gegen die TSV Auerbach mit 0:3. Schiedlich friedlich trennten sich der FC Alemannia Groß-Rohrheim und Starkenburgia Heppenheim 0:0.

U.-Abtsteinach – VfR Bürstadt 4:1

Roman Magel zog mit seinen Treffern in der 19. und 29. Minute dem ersatzgeschwächten VfR früh den Zahn und sorgte für die Vorentscheidung – 2:0. „Nach der Halbzeit haben wir sehr gut mitgespielt, waren nach Chancen von Serdar Özbek und Michael Reichardt dem 2:1 sehr nahe. Fällt der Anschlusstreffer, wird es noch einmal richtig eng für die SG Unter-Abtsteinach“, lautete das Fazit von Bürstadts Spielertrainer Daniel Böck, der trotz der hohen Niederlage viele gute Ansatzpunkte im Spiel seiner Mannschaft sah.

Zur Mitte der zweiten Halbzeit war die Begegnung endgültig entschieden, Okan Bekyigits 3:0 nach einem individuellen Fehler eines VfR-Verteidigers in der 73. Minute bedeutete den endgültigen K.o. aus Bürstädter Sicht.

Das 4:0 des eingewechselten Dennis da Silva in der 84. Minute hatte nur noch statistischen Wert. Immerhin gelang Bürstadts Serdar Özbek in der 85. Minute noch der Ehrentreffer.

Groß-Rohrheim – Heppenheim 0:0

Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannia Groß-Rohrheim, war nicht gerade erbaut über die Leistung seiner Mannschaft: „Gegenüber dem 4:1 aus dem Birkenau-Spiel war das eine eindeutige Verschlechterung. Wir haben eine Begegnung mit ganz wenig Höhepunkten gesehen.“

Zwar setzten auch die Gäste aus der Kreisstadt Heppenheim kaum spielerische Glanzlichter, doch sie verstanden es wenigstens, durch ein kompaktes Auftreten den Gastgebern Paroli zu bieten. Rohrheims beste Chance hatte Marcel Eckhardt in der 36. Minute, als er mit Alleingang auf das Heppenheimer Tor startete.

Azzurri – SG O. W.-Michelbach 1:3

„Ich mache meiner Mannschaft keinen Vorwurf. Sie hat ersatzgeschwächt das Beste gegeben und hätte mit etwas mehr Glück auch einen Punkt geholt“, sagte Azzurri-Trainer Martin Göring.

Dabei sah es zunächst gut für die Associazione Sportiva aus, die in der 64. Minute mit 1:0 in Führung ging. Dewran Kisin passte geschickt in die Schnittstelle, Marcel Rose lief allein aufs Wald-Michelbacher Tor und erzielte das 1:0. Aber in der 78. Minute war es mit der Lampertheimer Herrlichkeit dahin, denn Leo Trautmann glich per Kopf zum 1:1 aus. Sieben Minuten später sollte es nach Ingo Dörsam Treffer aus kurzer Distanz noch besser für die Gäste kommen, die in der 88. Minute mit Florian Schmitts Treffer zum 1:3 alles klarmachten.

TV Lampertheim – Auerbach 0:3

Eine gute erste Halbzeit reichte dem TVL nicht, um gegen die spielstarken Auerbacher zu bestehen. „Wir haben im ersten Durchgang ein gutes intensives Spiel gesehen, bei dem ich meiner Mannschaft eine respektable Leistung bestätigen muss“, bilanzierte Lampertheims Pressesprecher Frank Willhardt. Er bedauerte, dass seine Mannen nach dem Wechsel von Auerbach manchmal überrannt wurden.

Zunächst bedeutete ein Kopfball von Nassim El Yassimi in der 53. Minute das 0:1, ehe Vebi Ferati in der 67. Minute auf 0:2 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 0:3 setzte in der 82. Minute der eingewechselte Arbnor Tofaj, der aus kurzer Distanz traf. hias