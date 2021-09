TVB zum Auftakt gleich unter Druck

Bürstadt. Nach mehr als zehn Monaten Pause ist es so weit: Die Tischtennis-Runde 2021/22 steht in den Startlöchern. „Es ist gut, dass es in irgendeiner Form weitergeht“, sagt Frank Rosenberger. Der Leiter der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, der sich wie gehabt als Kapitän des Bezirksoberliga-Teams und als Trainer engagiert, ist guter Dinge, dass die neue Spielzeit länger Bestand haben wird als die abgelaufene Runde, die Ende Oktober unterbrochen und schließlich ohne Wertung abgebrochen wurde.

Mit dem Punktspielbetrieb kehren auch die Doppelpaarungen zurück, die der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) vor der vergangenen Saison gestrichen hatte. „Natürlich müssen wir weiterhin schauen, wie sich die Lage entwickelt. Aber mit der 3G-Regel haben wir eine ganz gute Lösung“, findet Rosenberger: „Bei den Kreismeisterschaften hat das ganz gut funktioniert. Die Kinder haben ihre Testhefte aus der Schule und die meisten Erwachsenen sollten doch mittlerweile geimpft sein.“ Beim TV Bürstadt hätten „die meisten Spieler“ ihre Corona-Impfung hinter sich, weiß der Abteilungsleiter: „Wegen der Kontaktnachverfolgung müssen wir weiter alles aufschreiben, aber wir konnten soweit durchtrainieren.“

Training schon im Winter

Weil der TVB über eine eigene Halle verfügt und der Vereinsvorstand weder Kosten noch Mühen scheute, waren selbst im Winter Einzeltrainings unter Corona-Auflagen möglich. „Wer trainieren wollte, konnte kommen“, erinnert sich der 51-Jährige - und zieht ein positives Fazit, was diese Entscheidung angeht: „Fast alle Spieler sind jetzt wieder im Training. Die meisten haben allerdings schon die ganze Zeit trainiert.“

20 Mannschaften stellt Bürstadts Tischtennis-Abteilung – so viele wie kein anderer Verein im Kreis. Von den acht Herrenteams mischen weiterhin vier auf Bezirksebene mit. Auch die ungewöhnliche Konstellation mit einem Bezirksoberliga- und drei Bezirksklasse-Teams, die in drei verschiedenen Gruppen antreten, ist geblieben.

Für das erste TVB-Herrenteam macht Rosenberger den Klassenerhalt als Ziel aus. Dass die Herren I mit 4:4 Punkten in die 20/21er Runde gestartet war, spielt für den Routinier keine Rolle mehr. Am Samstag (18 Uhr) geht es zum TSV Nieder-Ramstadt II. „Das ist gleich ein Spiel, das wir eigentlich gewinnen müssen, wenn wir die Klasse halten wollen“, stellt Rosenberger klar: „Nieder-Ramstadt II ist wohl neben uns die Mannschaft, die als erster Absteiger in Betracht kommt.“ Personell hat sich bei der „Ersten“ kaum etwas verändert. Allerdings soll Nachwuchstalent Julian Müller, der sich vor kurzem gegen Rosenberger zum Kreismeister in der Herren-A-Klasse kürte, seine Einsatzzeiten bekommen.

Bei der Herren II, die in der Bezirksklasse-Gruppe 1 startet, tut sich für Bürstadts Abteilungsleiter ein Problem auf, das mit der Klassenzuteilung zusammenhängt. „Eigentlich wäre es unser Ziel, um den Bezirksliga-Aufstieg mitzuspielen. In dieser Gruppe sind aber einige Teams, die das Zeug dazu haben“, weiß Rosenberger. Am Donnerstag (20 Uhr) empfängt die erste TVB-Reserve den BSC Einhausen.

Beim TV Bürstadt III, der in der Bezirksklasse-Gruppe 5 spielt, ist Rosenberger zuversichtlich. „2020 sind wir ja sehr stark gestartet, das allerdings noch mit Julian Müller“, denkt Bürstadts Routinier an den Auftakt mit 8:0 Punkten. Schon in der Vorsaison war die Gruppe 5 eine große Unbekannte für den TVB. „Nach zehn Corona-Monaten lässt sich noch weniger sagen“, meint Rosenberger. Am Sonntag (10 Uhr) geht es zu Alemannia Königstädten II.

Bei der „Vierten“ nennt Rosenberger den Klassenverbleib als „erstes Ziel“. Gespannt ist der 51-Jährige darauf, wie sich der Nachwuchs aus der zweiten TVB-Jugendmannschaft präsentieren wird. Ihren Auftakt in der Bezirksklasse-Gruppe 3 absolviert die Herren IV am Samstag (18 Uhr) beim TTC Pfungstadt III.

TV Bürstadt, Herren I: Frank Rosenberger, Nick Groeger, Adrian Ziegler, Benjamin Brüderl, Julian Müller, Jan Epple, Christian Hartmann.