In der Tischtennis-Bezirksoberliga spitzt sich der Abstiegskampf für das erste Herrenteam des TV Bürstadt allmählich zu. Die Leistung beim 5:9 bei Blau-Gelb Darmstadt stimmt TVB-Kapitän Frank Rosenberger jedoch zuversichtlich. Am Samstag (18 Uhr) empfängt Bürstadt mit dem TTC Langen II einen Top-Favoriten. In der Bezirksliga reist der TTC Lampertheim III am Samstag (17 Uhr) zum TSK Rimbach.

...