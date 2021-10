TVB trifft auf „WundertüteFehlheim“

Ried. Mit Ausnahme der zweiten Mannschaft des TV Bürstadt, die erst am 12. November gefordert ist, läuft der Ligabetrieb der Tischtennis-Herren auf Bezirksebene wieder an. In der Bezirksoberliga empfängt Bürstadts „Erste“ am Samstag (19 Uhr) den VfR Fehlheim III. Ebenfalls am Samstag (16.15 Uhr) trifft Bezirksligist SG Hüttenfeld zu Hause auf Rimbach. Das Ergebnis vom Mittwochspiel des TTC Lampertheim III in Nieder-Liebersbach lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor. In der Bezirksklasse-Gruppe 1 kommt es am Samstag (17 Uhr, Bürgerhalle) zum Derby zwischen dem TTC Groß-Rohrheim und Lampertheim IV. In Gruppe 5 hat Bürstadt III am Freitag (20.15 Uhr) Primus Griesheim zu Gast. Auch Bürstadts „Vierte“ muss am Sonntag (18 Uhr) in Gruppe 3 gegen ein Top-Team ran: Die SG Arheilgen II kommt.

TV Bürstadt, BOL: „Wenn Fehlheim III in halbwegs normaler Besetzung antritt, haben wir keine Chance“, gibt sich TVB-Kapitän Frank Rosenberger keinen Illusionen hin: „Allerdings ist Fehlheims Aufstellung immer eine Wundertüte.“ Ein Überraschungserfolg gegen die Reserve des Drittligisten, die bei 4:2 Punkten steht, würde Bürstadt (2:2) im Abstiegskampf gut zu Gesicht stehen – zumal der TVB aus dem Vollen schöpfen kann. Zu klären ist, ob Julian Müller oder Daniel Gliewe die Sechs komplettiert.

SG Hüttenfeld, Bezirksliga: Mit 3:7 Punkten belegt die SGH den rettenden siebten Platz. Die Konkurrenz ist aber dicht dran und muss zum Teil Spiele nachholen. Nach der 4:9-Heimschlappe gegen Fürth vor drei Wochen will Kapitän Volker Berg bis zum Weggang von Malte Böck (Rückkehr nach Schleswig-Holstein) möglichst oft in Bestbesetzung spielen. „Wir müssen nachlegen“, weiß Berg. Er hofft, dass schon gegen den Sechsten Rimbach (4:4 Punkte) am Samstag etwas drin ist.

TTC Groß-Rohrheim, Bezirkskl. 1: Die 2:2 Punkte, die Groß-Rohrheim derzeit vorweist, sind ein Fall für das Kuriositätenkabinett. Denn alle vier Zähler sind auf Spielabsagen zurückzuführen. Soll heißen: Es ist Ende Oktober – und der TTC hat noch keine Partie bestritten. „Aus verschiedenen Gründen, unter anderem Verletzungen, steht die Aufstellung noch nicht fest“, teilt TTC-Sportwart Thomas Friedrich vor der Partie gegen Lampertheim am Samstag (17 Uhr) mit.

TTC Lampertheim IV, Bezirkskl. 1: Mit 6:0 Punkten kam die „Vierte“ des TTC exzellent aus den Startlöchern. In Groß-Rohrheim sollen die nächsten Zähler her. „Keine Ahnung, wen Groß-Rohrheim an den Tisch bringen wird. Aber wir wollen punkten, logisch“, stellt der TTC-Vorsitzende Uwe van gen Hassend klar.

TV Bürstadt III, Bezirkskl. 5: „Griesheim hatte bis jetzt drei Heimspiele und hat alle gewonnen. Mal schauen, wie sie auswärts antreten“, sieht Bürstadts Coach Rosenberger gute Chancen für die dritte TVB-Mannschaft (3:3), zu Hause gegen den SV St. Stephan etwas zu reißen.

TV Bürstadt IV, Bezirkskl. 3: Punktgleich mit der TSV Auerbach steht die SG Arheilgen II (7:3) auf Platz eins. Bürstadts „Vierte“ (1:7) belegt den ersten von drei Abstiegsplätzen. „Das ist ein starker Gegner, aber wir spielen erstmals in Bestbesetzung“, rechnet Rosenberger mit einem „interessanten“ Duell. Bei den Bezirksmeisterschaften tankten Jost Riedel und Sven Bitsch Selbstvertrauen. Sie verloren im C-Doppel -Finale erst im fünften Satz mit 11:13. cpa