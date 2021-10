TVB-Talente wollen Platz eins festigen

Bürstadt. Ein kleines psychologisches Schmankerl hält der starke Saisonstart mit 4:0 Punkten für die Tischtennis-Jungen 18 des TV Bürstadt parat: Nach den Herbstferien geht es für die TVB-Talente als Spitzenreiter der Hessenliga weiter. Am Samstag (14 Uhr) treten Julian Müller, Laurin Morweiser, Patrick Moodt und Thomas Wieland beim TTC Wißmar an. Die Mittelhessen stehen mit 2:4 Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es gibt keine Mannschaft, bei der wir sagen können: Da gewinnen wir locker. Wißmar hatte bisher knappe Ergebnisse. Natürlich wollen wir aber unsere gute Ausgangslage festigen“, meint Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Bürstadts Hessenliga-Mädchen 18 müssen ihr Heimmatch gegen die SG Sossenheim absagen: Zwei Spielerinnen stehen nicht zur Verfügung, eine Verlegung war nicht möglich. cpa