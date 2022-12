TVB spielt perfekte Hinserie

Ried. Das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt hat seine Hinrunde in der Bezirksliga 1 perfekt zu Ende gebracht. Das 9:0 beim Drittletzten SV Ober-Hainbrunn war der neunte Sieg im neunten Spiel. Ebenfalls mit 9:0 gewann der Tabellenzweite TTC Lampertheim III zu Hause gegen den Vorletzten TSV Höchst II. Einen äußerst wichtigen 9:7-Erfolg in Ober-Hainbrunn feierte die SG Hüttenfeld, die damit auf einem Nichtabstiegsplatz überwintert.

In der Bezirksliga 2 fing sich Bürstadt II eine bittere 5:9-Niederlage beim GSV Gundernhausen. In der Bezirksliga 3 verlor Bürstadt III mit 2:9 gegen den TV Eschersheim. Die Partie wurde aber mit 9:0 für die TVB-Reserve gewertet, weil der Gegner einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte. In der Bezirksklasse 5 schrammte Lampertheim V an einem Achtungserfolg vorbei. Das Match bei Primus SF Bischofsheim ging mit 5:9 verloren.

Bürstadt I, Bezirksliga 1: „Ein Doppel war schon weg. Wenn es blöd läuft, liegen wir früh 0:2 zurück“, sagte TVB-Kapitän Frank Rosenberger zum 9:0-Sieg in Ober-Hainbrunn. Rosenberger/Daniel Gliewe setzten sich letztlich in fünf Sätzen durch. Nach den Erfolgen von Steffen Kreß/Laurin Morweiser und Julian Müller/Harald Gliewe ging es in den Einzeln deutlich zu. „Die Vorrunde ist sehr gut gelaufen“, hielt Rosenberger zur 18:0-Ausbeute fest: „Die jungen Leute, die wir integrieren wollten, spielen alle sehr stark.“

Lampertheim III, BL 1: Auch ohne Stefan Adams (Umzug) war beim 9:0 gegen Höchst II ein Klassenunterschied schnell ausgemacht. Philipp Seiler/Christopher Luft, Bernhard Schüßler/Jens Hoffmann und Frank Unterseher/Anne Lochbühler ließen im Doppel wie auch in den Einzeln nichts anbrennen. Mit 16:2 Punkten festigte Lampertheim III den zweiten Platz, der zur Relegationsteilnahme berechtigt. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden außer Bürstadt gewinnen können“, bilanzierte TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Hüttenfeld, BL 1: Mit einem 12:10 im fünften Satz stellte Hüttenfelds Schlussdoppel Gwen Steier/Volker Berg den 9:7-Erfolg in Ober-Hainbrunn sicher. „Wir holen dort selten Punkte. Umso wichtiger war dieser hart erkämpfte, aber verdiente Sieg“, freute sich SGH-Spielführer Berg. Steier und Berg erspielten auch eine 3:1-Bilanz im Spitzenpaarkreuz und gewannen zudem ihr Auftaktdoppel. Mit 6:12 Punkten wähnt sich Hüttenfeld „im Soll“, wie Berg erklärte: „Sieben oder acht Punkte wären schöner gewesen. Wegen der Krankheitswelle, die wir hatten, waren wir aber nie im Rhythmus.“

Bürstadt II, BL 2: Das 5:9 in Gundernheim blieb für den TVB II nicht ohne Folgen. Während der GSV mit 9:11 Punkten knapp über dem Strich steht, rutschte Bürstadt II (7:13 Punkte) auf den vorletzten Platz ab. „Das war ein Vier-Punkte-Spiel, in dem uns letztlich nur ein Spiel gefehlt hat. Das 8:8 war in Reichweite“, fand TVB-Abteilungsleiter Rosenberger. Adrian Kreuzer (zwei Siege), Harald Koch, Daniel Gliewe und Jan Epple konnten das 0:3 aus dem Doppelauftakt nicht mehr glattbügeln. „In der Rückrunde müssen wir das reparieren. Wir haben die Qualität, die Klasse zu halten“, trauert Rosenberger „dem einen oder anderen Punkt hinterher“.

Bürstadt III, BL 3: Das 2:9 gegen den Zweiten Eschersheim nannte Rosenberger „standesgemäß“. Von der 9:0-Wertung am Grünen Tisch erfuhr Bürstadts Abteilungsleiter am Dienstag. Dank des unverhofften doppelten Punktgewinns steht der TVB III jetzt vor dem punktgleichen Letzten TG Unterliederbach II. Zum TV Seckbach (7:13 Punkte) auf dem rettenden siebten Platz und zum SV Crumstadt auf Relegationsplatz acht (6:14) fehlt Bürstadts „Dritter“ (4:16) nicht mehr viel. „Es ist alles noch eng“, hofft Rosenberger auf eine Außenseiterchance.

Lampertheim V, BK 5: Nach der 5:9-Niederlage in Bischofsheim trauerte van gen Hassend zwei verlorenen Punkten hinterher. „Ein Unentschieden war Pflicht“, fand der TTC-Chef: „Bischofsheim ist ohne seine Nummer eins angetreten. Das wären zwei Big Points gewesen, obwohl auch wir ohne Rudolf Kärcher und Cevdet Uzer spielen mussten.“ Die Doppel Bernd Schader/Jens van gen Hassend und Richard Schmitt/Patrick Roß legten eine 2:1-Führung vor. Danach punkteten nur Ersatzmann Leon Herd, Schader und Schmitt für den TTC. Bitter: Roß verspielte in seinem ersten Match eine 6:1-Führung im fünften Satz. Als Tabellensechster mit 7:11 Punkten liegt Lampertheim V nur zwei Zähler über der Abstiegszone.