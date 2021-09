TVB schockt Favoriten

Ried. Völlig unerwartet ist das erste Tischtennis-Herrenteam des TV Bürstadt in der Bezirksoberliga zu seinen ersten Punkten gekommen. Mit 9:4 gewann die Sechs von Kapitän Frank Rosenberger ihr Heimspiel gegen die SKG Bauschheim. Das Bezirksliga-Derby zwischen der SG Hüttenfeld und dem TTC Lampertheim III ging mit 9:3 an die Gäste aus dem Stadtkern.

Viel Chaos herrschte in der Bezirksklasse-Gruppe 1. Der TTC Lampertheim IV siegte am vergangenen Donnerstag mit 9:2 beim TV Ober-Laudenbach. Ihr Samstagsmatch beim TTC Groß-Rohrheim sagten die Ober-Laudenbacher ab – am Sonntag zogen sie ganz zurück. Auch der TV Bürstadt II war von einer Absage betroffen. Nach dem 9:7-Heimerfolg gegen den TTC Hornbach fiel das Gastspiel bei der DJK SSG Bensheim II aus, weil der Gegner kurzfristig absagte. Bürstadts „Dritte“ landete in Gruppe 5 einen 9:3-Heimsieg gegen Rot-Weiß Walldorf. In Gruppe 3 verlor Bürstadt IV zu Hause mit 3:9 gegen die TSV Auerbach.

TV Bürstadt I, BOL: Frank Rosenberger war baff. „Damit hätte kein Mensch je gerechnet“, meinte der TVB-Routinier nach dem 9:4 gegen die klar favorisierten Bauschheimer. Für Abstiegskandidat Bürstadt bedeuten die ersten zwei Saisonzähler einen moralischen Schub. „Es ist ungeheuer wichtig, von Anfang an etwas auf der Habenseite zu haben“, so Rosenberger.

Besonders verblüffend an Bürstadts erstem Saisonerfolg war, dass er unter halbwegs ausgeglichenen Bedingungen zustande kam. Während der TVB Adrian Ziegler ersetzen musste, trat die SKG mit voller Kapelle an. Im letzten Doppel verletzte sich jedoch Bauschheims Nummer fünf, Praveen Yadav. Die Doppelpartie konnte Yadav, die in vier Sätzen an die Bürstädter Julian Müller/Daniel Gliewe ging, noch beenden. Sein Einzel gegen Jan Epple schenkte Yadav jedoch ab.

Das TVB-Spitzenduo Nick Groeger/Benjamin Brüderl stellte die 2:1-Auftaktführung sicher. In den Einzeln schlug Groeger Bauschheims Spitzenmann Christian Malina im ersten Durchgang in fünf Sätzen – 3:2. In der Mitte räumten Brüderl und Müller vier von vier Punkten ab. Den Zähler zum 7:2 machte Gliewe gegen Uwe Layh klar.

Mit 2:2 Punkten kann der TVB seine fünfwöchige Ligapause entspannt angehen. Am 30. Oktober kommt Top-Favorit VfR Fehlheim III. Am Samstag (18 Uhr) tritt Bürstadt mit Rosenberger, Groeger und Brüderl beim PPC Neu-Isenburg im Bezirksoberliga-Pokal an.

TTC Lampertheim III und SG Hüttenfeld, Bezirksliga: Den 9:3-Derbyerfolg in Hüttenfeld holte Lampertheim III ohne Frank Unterseher und Christopher Luft, die in der „Zweiten“ gefordert waren. Dafür waren erstmals Bernhard Schüßler und Stefan Adams an Bord. Hüttenfelds Spitzendoppel Gwen Steier/Volker Berg rang Schüßler/Adams einen Fünf-Satz-Sieg im Doppelauftakt ab, der jedoch mit 2:1 an den TTC ging (Seiler/Wagner und Blob/Minich). Im Spitzenpaarkreuz stellten Philipp Seiler und Schüßler eine 4:0-Bilanz für Lampertheim sicher. Die weiteren TTC-Zähler holten Laurin Minich, Wagner und Gerhard Blob. Hüttenfeld punktete nur noch im ersten Einzeldurchgang in der Mitte (Volker Berg, Matthias Thomas). Mit 1:5 Punkten muss sich die SGH nach unten umsehen. Am Freitag (20 Uhr) geht es zu Heppenheim IV (1:3). Lampertheim III (4:2 Punkte) empfängt am Samstag (18.30 Uhr) den SV Fürth (0:2).

Bürstadt II, Bezirksklasse 1: Beim 9:7 gegen Hornbach war im Auftakt- und im Schlussdoppel auf Harald Koch/Jan Epple Verlass. Gliewe und Ersatzmann Thomas Schremser punkteten in der Einzelphase doppelt. Koch, Sascha Handbauer und das Doppel Handbauer/Gliewe lieferten die weiteren Zähler. Jetzt ist der Primus (6:0 Punkte) bis 12. November spielfrei.

Lampertheim IV, BK 1: Nach dem Rückzug von Ober-Laudenbach ist Lampertheims 9:2-Sieg ohne Bedeutung. Am Freitag (20 Uhr) kommt Aufstiegsaspirant Fehlheim IV. „Die sind in allen Mannschaften sehr stark aufgestellt“, weiß TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Groß-Rohrheim, BK 1: Nach der Absage der Heimpartie gegen Ober-Laudenbach startet der TTC am Freitag (20.15 Uhr) beim TSV Reichenbach (2:2 Punkte) in die Runde.

Bürstadt III, BK 5: Auch beim 9:3-Sieg der „Zweiten“ gegen Walldorf holte TVB-Allrounder Daniel Gliewe zwei Zähler. Nach den Doppeln stand es 3:0 für Bürstadt III, nach dem ersten Einzeldurchgang 8:1. Am Freitag (20 Uhr) gastiert Bürstadts „Dritte“ (3:1 Punkte) bei Primus TSV Raunheim (4:0).

Bürstadt IV, BK 3: Dennis Schlachter/Mario Gnändiger, Jost Riedel und Max Schäfer holten die TVB-Ehrenpunkte beim 3:9 gegen Auerbach. Am Donnerstag (20 Uhr) geht es zum TV Seeheim.