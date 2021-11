TVB-Damen retten noch ein 5:5

Bürstadt. Ein „verrücktes Spiel“, wie es Bürstadts Tischtennis-Abteilungsleiter Frank Rosenberger bezeichnete, hat den Hessenliga-Damen des TV Bürstadt den ersten Zähler in der Hessenliga Süd-West eingebracht. Mit dem 5:5 beim Vorletzten SG Kelkheim gelang dem Schlusslicht allerdings kein Quantensprung.

„Immerhin haben wir einen Punkt geholt. Das war nicht selbstverständlich nach dem Spielverlauf. Aber diese zwei Mannschaften werden es schwer haben – auch wenn zurzeit viele Teams nicht komplett antreten können“, meinte Rosenberger. Mit 1:7 Punkten müssen die TVB-Damen das Feld von hinten aufrollen und zumindest Darmstadt 98 auf Relegationsplatz acht (4:8) abfangen. Kelkheim steht bei 2:8 Zählern.

Das Kellerduell hätte für Bürstadt kaum besser beginnen können. Die Doppel Timea Daamen/Laura Wunder und Laura Rosenberger/Fabienne Zorn legten eine 2:0-Führung vor. Für den TVB waren das zugleich die ersten Doppelerfolge der Saison. Danach verloren die Bürstädterinnen jedoch fünf Einzelpartien in Folge und gerieten mit 2:5 ins Hintertreffen. „Umso schöner war es, dass sich unsere Damen noch einmal zurückgekämpft haben“, freute sich Rosenberger. Laura Rosenberger, Zorn und Wunder machten das 5:5 fest. Am letzten November-Wochenende geht es für den TVB mit einem Doppelspieltag gegen Ober-Kainsbach und in Oberrad weiter.

Zwei Mal 2:6-Niederlagen

Für Bürstadts Damen II gab es hingegen nichts zu holen. Der Bezirksoberligist verlor sein Heimspiel gegen die TSV Auerbach mit 2:6. Das TVB-Doppel 2 Maya Schäfer/Vanessa Holz sowie Sara Böhling auf Position drei hielten die Partie zunächst noch offen. „Mit Christine Weiß auf Position eins hat Auerbach aber eine starke Mannschaft“, sagte Frank Rosenberger. In der Tabelle sind Auerbach und Bürstadt II jetzt mit je 6:4 Punkten gleichauf. „Wir stehen ordentlich da“, erklärte Rosenberger vor dem Gastspiel beim Fünften TTC Mörfelden (4:4 Punkte), das am Freitag (20 Uhr) steigt.

Bürstadts Damen III gingen ebenfalls leer aus. Das 2:6 beim Vorletzten SG Seidenbuch war die vierte Niederlage im vierten Bezirksliga-Match. Zwei Spielpunkte gab es kampflos, weil Seidenbuch nur drei Spielerinnen an die Tische brachte. Zwei Einzel verloren Vanessa Holz und Stella Bechtel vorne im fünften Satz. Als Nächstes kommt am 27. November die SKG Zell. cpa