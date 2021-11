TVB-Damen ohne Punkte

Bürstadt. Ein Doppelspieltag ohne Punktgewinn hat die Tischtennis-Damen des TV Bürstadt in der Hessenliga weit zurückgeworfen. Nach der 1:6-Heimniederlage gegen den Fünften SV Ober-Kainsbach und dem 1:6 beim Siebten TSG Oberrad sind gleich zwei Konkurrenten enteilt.

„Ober-Kainsbach ist mit voller Kapelle angetreten“, sagte TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger. Laura Wunder (gegen Ober-Kainsbach) und Fabienne Zorn (gegen Oberrad) sicherten Bürstadt jeweils einen Punkt. Je ein Doppel und ein Einzel gingen in den beiden Partien im fünften Satz verloren.

Am Donnerstag (20.30 Uhr) empfängt das Schlusslicht (1:11 Punkte) Primus TTC Biebrich (10:2). Beim Achten SV Darmstadt 98 hofft Bürstadt am Sonntag (12 Uhr), am Fünf-Punkte-Rückstand knabbern zu können.

Auch für Bürstadts Damen II lief es nicht rund. Mit drei Spielerinnen bestritt die „Zweite“ ihr Bezirksoberliga-Match bei Primus Eintracht Pfungstadt II und verlor 1:6. „Maya Schäfer war krank. Die ‚Dritte’ hatte kurz vorher zu Hause gespielt, so dass wir keinen Ersatz mehr gefunden haben“, erklärte Rosenberger. Den Ehrenpunkt holte Sophie Kirsch. Seinen Hinrundenabschluss absolviert der Fünfte (6:8 Punkte) am 11. Dezember beim Vorletzten TV Seeheim.

Bürstadts Damen III bejubelten im fünften Anlauf ihre ersten Punkte. Gegen die SKG Zell gab es einen 6:4-Heimerfolg. Zell stellte nur drei Spielerinnen auf, drei Zähler gingen deshalb kampflos an Bürstadt. Stella Bechtel auf Position eins (zwei Siege) und Sophie Rosenberger auf Position zwei (einen) retteten den Erfolg ins Ziel. Am Freitag (20.15 Uhr) kommt der Zweite 1. FC Niedernhausen-Lichtenberg. cpa