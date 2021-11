TVB-Damen doppelt gefordert

Bürstadt. Zwei Wochen nach dem ersten Punktgewinn in der Hessenliga Süd-West steht das erste Tischtennis-Damenteam des TV Bürstadt vor einer doppelten Aufgabe. Am Samstag (14 Uhr) empfangen die Bürstädterinnen den SV Ober-Kainsbach. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zur TSG Oberrad.

„Das sind zwei Mannschaften, die sich in unserer Tabellenregion aufhalten“, wittert Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger eine Chance für die TVB-Damen, die bisherige Ausbeute von 1:7 Punkten aufzupeppen. Für das Spiel gegen den Sechsten Ober-Kainsbach (6:8) relativiert er die guten Aussichten allerdings. „Ich fürchte, dass Ober-Kainsbach ziemlich komplett antreten wird, nachdem die Mannschaft zuletzt oft mit Ersatz gespielt hat. In Bestbesetzung sind sie eigentlich nicht zu schlagen“, gehören die Reichelsheimerinnen für Rosenberger zu den besten vier Teams der Hessenklasse.

„In Oberrad rechne ich mir mehr aus. Zumal die TSG mit 4:6 Punkten auf Relegationsplatz acht und damit noch in Schlagdistanz liegt.“ Bei den TVB-Damen, die zuletzt ein 5:5 im Kellerduell bei der SG Kelkheim holten, sollten soweit alle an Bord sein.

Bürstadt II muss abschenken

Keine Punkte gab es am Wochenende für Bürstadt II. Der Bezirksoberligist bekam für das Match beim TTC Mörfelden nicht genügend Spielerinnen zusammen. Die Partie ging somit kampflos mit 0:6 verloren. „Maya Schäfer und Vanessa Holz mussten kurzfristig aufgrund von Krankheit absagen. Aus der dritten Mannschaft konnte niemand mehr nachrücken, so dass wir nur noch zwei Spielerinnen hatten“, erklärte Rosenberger. Für das Gastspiel des Tabellenfünften (6:6 Punkte) beim Zweiten TTC Eintracht Pfungstadt II (8:2), das am Samstag um 18 Uhr steigt, ist die Aufstellung der Bürstädter Hessenliga-Reserve noch zu klären. „Die zweite und dritte Mannschaft spielen fast parallel“, merkte Rosenberger an.

Bürstadts „Dritte“ will am Samstag (13.45 Uhr) im fünften Anlauf zum ersten Punktgewinn in der Bezirksliga kommen. Die SKG Zell (2:4) ist zu Gast. „Das Spiel gegen Zell ist eines, in dem vor allem zu Hause etwas machbar ist“, hofft Rosenberger, dass die personelle Abstimmung zwischen zweiter und dritter Mannschaft gelingt. Stand jetzt sollen es Stella Bechtel, Sophie Rosenberger, Sophie Weiland und Alina Lorenz gegen die SKG richten. cpa