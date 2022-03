TV Lampertheim macht Schritt zum Klassenerhalt

Ried. Während sich die Situation für den VfR Bürstadt im Abstiegskampf der Kreisoberliga Bergstraße nach der 0:4-Heimniederlage gegen Tabellenführer Tvgg Lorsch weiter zuspitzt, wird es immer gewisser, dass der TV Lampertheim auch in der kommenden Saison in dieser Klasse Fußball spielt. Die Elf des Interimsduos Sebastian Steffan/Robert Meier schlug am Sonntag den SSV Reichenbach mit 3:1.

VfR Bürstadt – Lorsch 0:4 (0:2)

„Das war eine klare Angelegenheit für die Lorscher. Sie brauchten dabei keine Galavorstellung zu zeigen, um uns in die Knie zu zwingen. Die Weinbach-Elf aus Lorsch hat engagiert gespielt und versäumte es dabei nicht, die entsprechenden Treffer zu erzielen“, lautete das Fazit von Bürstadts Pressesprecher Norbert Krezdorn.

Ehe sich die Bürstädter versahen, lagen sie in der neunten Minute schon mit 0:1 hinten, als Lorschs Sturmtalent Steven Zöller Bürstadts Neuerwerbung auf der Torhüterposition, Piotr Rajchel, überwand. Exakt eine halbe Stunde war auf dem Bobstädter Sportplatz gespielt, da gelang dem Lorscher Riccardo Bolz das 0:2. Auch in der zweiten Halbzeit war die Tvgg die bessere Mannschaft, die den VfR kaum zur Entfaltung kommen ließ. Nach Thomas Leiperts 0:3 in der 58. Minute setzte Nico Grün in der 70. Minute mit dem 0:4 den Schlusspunkt.

„Zwar ist unsere Personaldecke doch sehr angespannt. Aber wir hatten immerhin fünf Spieler auf der Auswechselbank. Und auch in kämpferischer Hinsicht wusste meine Mannschaft gestern zu gefallen. Das macht mir Mut für die kommenden Begegnungen“, sah Krezdorn trotz einiger Schwachstellen auch viele positive Aspekte.

TV Lamperth. – Reichenb. 3:1 (2:0)

Mit dem 3:1-Heimsieg über die Reichenbacher hat sich der TV Lampertheim auf den neunten Tabellenplatz vorgearbeitet, was auch ein Zeugnis der erfolgreichen Arbeit des Trainerduos Sebastian Steffan/Robert Meier ist, das die Mannschaft erst vor wenigen Tagen übernommen hatte. „Da war viel klein-klein dabei und es war auch kein schönes Fußballspiel. Letztlich aber haben wir unsere wenige Chancen genutzt und verdient gewonnen“, bilanzierte Robert Meier, der anmerkte, dass sich das Geschehen selten in den Strafräumen beider Mannschaften abspielte.

Dabei mussten die Lampertheimer am heimischen Sportzentrum Ost einige Zeit warten, ehe sie in Führung gingen. In der 41. Minute aber war es so weit. Als eine Reichenbacher Abwehr zu kurz geriet, fasste sich Joshua Schöner ein Herz und beförderte den Ball aus 16 Metern ins lange Eck des SSV-Tores. Nur drei Minuten später fiel die Vorentscheidung: Mirko Wegerle nahm einen schönen Ball auf und schob ihn am herauslaufenden Reichenbacher Torwart Nils Mosis zum 2:0 ein.

In der 58. Minute führte ein Foul von Robert Meier an seinem spielenden Trainerkollegen Abedin Requica dazu, dass den Gäste ein Strafstoß zugesprochen wurde. Requica war es selbst, der diesen sicher zum 1:2 verwandelte. Aber in der 77. Minute stellte Mirko Wegerle den alten Abstand wieder her, als er das Spielgerät gekonnt ins Tor lupfte – 3:1. hias