Bürstadt. In unserer Samstagausgabe ist uns im Interview mit Frank Rosenberger, dem Leiter und Trainer der Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt, ein bedauerlicher Fehler unterlaufen. Zwar ist die Angabe, dass die Bürstädter die größte Tischtennis-Abteilung im Kreis Bergstraße stellen, richtig. Allerdings handelt es sich nicht um 29, sondern um 20 Mannschaften, die in der Saison 2020/21 für den TVB in den verschiedenen Herren-, Damen- und Nachwuchsligen angetreten sind.

29 gemeldete Tischtennis-Teams sind in Deutschland aktuell ein Spitzenwert. Auf diese Zahl kam in der abgebrochenen Runde der DJK Sportbund Stuttgart. Eine korrigierte Fassung des Interviews finden sie auf www.morgenweb.de. cpa