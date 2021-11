TV Bürstadt erwischt es

Bürstadt. Der männliche Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt hat seine erste Niederlage in der Hessenliga kassiert. Beim knappen 4:6 beim TTC Wißmar musste Bürstadts Jungen-18-Team ohne Laurin Morweiser antreten. Die Nummer zwei der TVB-Talente fiel krankheitsbedingt aus. „Wenn Laurin dabei gewesen wäre, hätten wir sicher gewonnen, auch wenn unserem Ersatzmann Felix Heinke kein Vorwurf zu machen ist. Er hat eine gute Visitenkarte abgegeben und war gleich auf Augenhöhe“, sagte Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Nach einem 1:1 in den Doppeln – Julian Müller/Thomas Wieland waren in vier Sätzen erfolgreich – konnte nur TVB-Spitzenspieler Müller im ersten Einzeldurchgang punkten. Im zweiten Durchgang verkürzte Müller in drei Sätzen auf 3:4, der elfjährige Wieland stellte auf 4:5.

Mit der Niederlage büßte der TVB-Nachwuchs (jetzt 4:2 Punkte) den ersten Platz ein. „Die Hessenliga ist so ausgeglichen. Gefühlt geht fast jedes Spiel 6:4 aus. Für die Liga ist das super, für uns war das diesmal denkbar bitter“, erklärte Rosenberger. Als Nächstes kommt Schlusslicht TSG Sulzbach am 13. November ins Ried. Für Bürstadts Hessenliga-18-Mädchen, die ihr Match gegen die SG Sossenheim absagen mussten, geht es am 14. November gegen den TV Gedern weiter. cpa