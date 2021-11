TTC-Teams jetzt Dritte

Lampertheim. In der Hessenliga Süd-West bleiben die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim auf der Überholspur. Nach dem 6:2-Erfolg beim TSV Langstadt IV finden sich die Spargelstädterinnen auf dem dritten Tabellenplatz wieder. „So schnell geht es manchmal“, staunte der TTC-Vorsitzende Uwe van gen Hassend nach dem dritten Sieg in Serie nicht schlecht. Nach einem schwachen Oktober mit Niederlagen in Biebrich (0:6) und Oberzeuzheim (4:6) hatte er die TTC-Damen eigentlich im Abstiegskampf verortet. Mittlerweile ist klar: Biebrich und Oberzeuzheim sind mit 10:2 Punkten das Maß der Dinge. Und Lampertheim? Könnte sich als dritte Kraft etablieren. Am Sonntag (15 Uhr, Sedanhalle) empfängt der TTC den Vorletzten SG Kelkheim (3:11 Punkte). Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 12. Dezember zu Schlusslicht TV Bürstadt (1:11). „Ohne überheblich sein zu wollen: Bei einem normalen Verlauf könnten das zwei weitere Siege werden“, glaubt van gen Hassend.

Den Schlüssel zur Erfolgsserie sieht van gen Hassend im Doppelauftakt. Gegen den TSV stellte Spitzenduo Anne Lochbühler/Sabrina Metzger einen Zähler sicher. „Dazu hat Anne Lochbühler ein Spiel gewonnen. Damit sieht die Welt schon ganz anders aus“, weiß der TTC-Boss. Elina Kogane, Metzger, erneut Lochbühler und Inken Diederich ließen nichts mehr anbrennen.

Gegner in Personalnot

Lampertheims Herren-II-Team hat in der Verbandsliga Süd ebenfalls den Sprung auf Platz drei geschafft. Beim 9:1-Heimsieg über Eintracht Frankfurt II profitierten sie, wie schon beim 9:0 gegen Darmstadt 98, von immensen Aufstellungsproblemen beim Gegner. „Wir mussten auf Vladimir Anca verzichten und zwei Leute aus der dritten Mannschaft einsetzen. Die Frankfurter hatten von ihrem Stammpersonal keinen einzigen Spieler dabei. Sie sind im Prinzip mit ihrer dritten Mannschaft angetreten“, so van gen Hassend.

Nach einer 3:0-Führung (Stephan Kaiser/Matthias Kaiser, Billy Pegg/Stefan Karb, Pleyer/Unterseher) machten Stephan Kaiser (zwei Siege), Matthias Kaiser, Pleyer, Unterseher und Karb alles klar. „Es ist verrückt, wie manche Gegner im Moment antreten“, merkte van gen Hassend an. Am Samstag (18 Uhr) reist Lampertheim II zum Vierten TV Bergen-Enkheim. cpa

