TTC-Reserve zieht zurück

Lampertheim. Für das zweite Tischtennis-Herrenteam des TTC Lampertheim ist die Saison in der Verbandsliga Süd frühzeitig zu Ende gegangen. Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den TTC Heppenheim zogen die Spargelstädter ihre Drittliga-Reserve aus dem laufenden Spielbetrieb zurück. „Das war alternativlos“, sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Gegen Heppenheim hätte der TTC seine Drittliga-Reserve mit Spielern aus unteren Teams aufstocken müssen. Schon bei der 4:9-Auftaktniederlage bei Blau-Weiß Münster im September stand „eine reine Ersatztruppe“ an den Tischen, wie van gen Hassend erklärte. „Wir wussten, dass es schwer würde. Wir hatten uns aber vor der Runde zusammengesetzt und gesagt, dass wir das durchziehen würden“, meinte der Vereinsboss. Aus der ersten Mannschaft sollte Miguel Nunez in mehreren Partien aushelfen. Kurz vor dem Saisonstart häuften sich indes die Ausfälle. Das Ende August abgelaufene Visum des weißrussischen TTC-Neuzugangs Siarhai Komsa wurde nicht verlängert. Bei Matthias Kaiser wurde ein Knorpelschaden im Knie festgestellt. Dessen Bruder Stephan Kaiser meldete sich vorläufig aus privaten Gründen ab - und Thomas Kern ist bis Ende Oktober verreist.

„Um weiter antreten zu können, hätten wir die dritte, vierte und fünfte Mannschaft permanent schwächen müssen. Den Spielern, die das Grundgerüst dieses Vereins bilden, hätten wir so vielleicht den Spaß am Tischtennis genommen. Das ergibt keinen Sinn“, so van gen Hassend. Lampertheim II steht somit als erster Verbandsliga-Absteiger fest. In der Spielzeit 2023/24 darf die TTC-Reserve in der Bezirksoberliga antreten. cpa