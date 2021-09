TTC-Reserve ist bereit für das Derby

Ried. Das dritte Tischtennis-Herrenteam des TTC Lampertheim ist für das Bezirksliga-Derby gegen die SG Hüttenfeld gerüstet. Das Heimspiel gegen den SV Ober-Hainbrunn endete mit einem glatten 9:0-Erfolg. Am Samstag (16.15 Uhr, Bürgerhaus Hüttenfeld) reist das Team aus dem Stadtkern zu den Hüttenfeldern, die eine 6:9-Heimniederlage gegen die SG Mitlechtern kassierten. Bereits am Donnerstagabend (20 Uhr) gastiert Lampertheim IV in der Bezirksklasse beim TV Ober-Laudenbach.

TTC Lampertheim III, Bezirksliga: „Wir haben Ober-Hainbrunn überrollt“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend über das 9:0 gegen das Schlusslicht, das mit nur fünf Mann antrat. So gingen ein Doppel und ein Einzel kampflos an Lampertheim III. Für die restlichen Zähler sorgten Philipp Seiler/Christopher Luft, Frank Unterseher/Daniel Wagner sowie Seiler, Unterseher, Blob, Luft und Minich.

Dem Samstagsderby blickt van gen Hassend gespannt entgegen. „Hüttenfeld hat eine ehrgeizige, kampfstarke Mannschaft und spielt sehr offensiv“, meint der TTC-Boss. Lampertheims Aufstellung wird vom Bedarf der zweiten Mannschaft abhängen, die parallel spielt.

SG Hüttenfeld, Bezirksliga: Beim 6:9 gegen Mitlechtern musste Hüttenfeld ohne Matthias Thomas auskommen. Thomas hatte beim 8:8-Auftaktremis in Nieder-Liebersbach vor zehn Tagen mit zwei Einzelerfolgen in der Mitte zu den Leistungsträgern gehört.

Gegen Mitlechtern gingen sechs Partien in den fünften Satz – viermal setzte sich die SGH durch. Im Doppelauftakt punktete aber lediglich das Spitzenduo Gwen Steier/Volker Berg für Hüttenfeld. Den ersten Einzeldurchgang gestalteten Steier auf Position eins sowie Heiko Möller und Peter Haas im hinteren Paarkreuz ausgeglichen. Danach konnten nur Malte Böck und Kapitän Berg nachlegen. Das Derby gegen Lampertheim III will die SGH so offen wie möglich halten.

TTC Lampertheim IV, Bezirksklasse: Gut zwei Wochen nach ihrem 9:4-Auftaktsieg gegen den TTC Hornbach würde Lampertheims „Vierte“ gegen Ober-Laudenbach am liebsten die nächsten zwei Zähler im Kampf um den Klassenverbleib sammeln. TTC-Vorsitzender van gen Hassend bremst aber die Erwartungen. „Wenn sie komplett sind, ist das eine starke Mannschaft“, meint er. cpa