TTC-Damen unter Druck

Lampertheim. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist die Luft für die Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim in der Hessenliga dünn geworden. „Viele Teams stehen nicht mehr hinter uns“, umschreibt es Uwe van gen Hassend. Konkret liegen die Lampertheimerinnen mit 3:5 Punkten auf dem rettenden siebten Platz. Darmstadt 98 (3:7 Punkte) folgt auf Relegationsplatz acht, dann kommen die Kellerkinder SG Kelkheim (1:7) und TV Bürstadt (0:6).

Am Sonntag (14 Uhr) geht es zum Vierten TSG Oberrad (4:2), der am Sonntag überraschend mit 1:6 in Darmstadt verlor. „Wir müssen im Doppel und im hinteren Paarkreuz etwas holen. Dann haben wir auf jeden Fall eine Chance“, meint van gen Hassend, der mit Inessa Leckel und Sabrina Metzger planen kann. Beide hatten beim jüngsten 4:6 gegen Oberzeuzheim II gefehlt.

In der Herren-Verbandsliga Süd bekommt es Lampertheims Drittliga-Reserve, die bei 5:5 Punkten steht, am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) mit dem TV Dreieichenhain II (4:8 Punkte) zu tun. Stammkraft Matthias Kaiser (Hüft-OP) fällt aus. Mit Philipp Seiler und Gerhard Blob (beide Tennisarm) sind auch zwei Ersatzleute unpässlich. Ob Erstmannschaftsspieler Vladimir Anca wieder aushelfen kann, ist offen. „Unsere Aufstellung ist ein kleines Roulette“, spricht van gen Hassend von „Abstiegskampf pur“. cpa