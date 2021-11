TTC-Damen legen nach

Lampertheim. Noch vor kurzem wähnte Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des TTC Lampertheim, die Hessenliga-Damen des Tischtennis-Clubs mitten im Abstiegskampf. Jetzt scheinen die Südhessinnen alle Kritiker Lügen strafen zu wollen. Der 6:4-Heimsieg über den Tabellendritten TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt ist der zweite Erfolg in Folge. Zuletzt hatten die TTC-Damen mit 6:2 in Oberrad gesiegt.

„Um den Abstieg müssen wir uns keine Sorgen machen“, glaubt van gen Hassend wieder fest daran, die zu Saisonbeginn angestrebte Top-fünf-Platzierung packen zu können. Mitentscheidend war, dass gegen den TTV ein Doppel (Anne Lochbühler/Sabrina Metzger) an Lampertheim ging. Später überzeugte Lochbühler mit zwei Siegen. Einen Fünf-Satz-Erfolg verbuchte sie gegen GSW-Leistungsträgerin Ursula Luh-Fleischer. Inessa Leckel, Inken Diederich und Metzger holten je einen Zähler. Am Freitag (20.15 Uhr) geht es für die TTC-Damen (7:5 Zähler) zum punktgleichen Vierten Langstadt IV. „Nach Feierabend nach Langstadt zu fahren ist nie toll. Aber wir haben Selbstvertrauen getankt“, so van gen Hassend.

Kantersieg für Herren II

Einen 9:0-Erfolg, der viel über die derzeitige Situation verrät, feierten die TTC-Herren II gegen Verbandsliga-Schlusslicht Darmstadt 98. „Wir sind mit einer geschwächten Mannschaft dahingefahren“, sagte van gen Hassend. Matthias Kaiser (Leisten-OP) und Edwin Pleyer (Infekt) sollten sich nur pro forma an die Tische stellen. Dann die Überraschung. „Beim Gegner haben zwei bis drei Leute gefehlt, die nicht geimpft waren und keinen PCR-Test machen wollten. Ein anderer spielt wohl schon die ganze Zeit nicht“, berichtete van gen Hassend. Darmstadt wehrte sich vergeblich. „Dieser Kantersieg ist für uns Gold wert“, so der TTC-Vorsitzende. Am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) bekommt es die Drittliga-Reserve mit Eintracht Frankfurt II zu tun. Der Mitfavorit vom Main musste zuletzt häufiger Spieler nach oben abgeben. cpa