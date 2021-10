TTC-Damen beziehen Klatsche

Lampertheim. Im Duell mit dem Aufstiegsfavoriten TTC Biebrich sind die Hessenliga-Damen des TTC Lampertheim ohne Chance geblieben. Mit 0:6 unterlagen die Südhessinnen in Wiesbaden. In der Herren-Verbandsliga Süd holte Lampertheims Drittliga-Reserve ein 8:8 bei Alemannia Königstädten.

TTC Lampertheim, Damen-Hessenliga: Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend versuchte gar nicht erst, die erste Saisonniederlage schönzureden. „Wir haben eine Klatsche bekommen“, sagte er. An der Auf- oder an der Einstellung des eigenen Teams lag es aber nicht, dass die Begegnung so einseitig verlief. „Wir sind am Top-Meisterschaftsfavoriten gescheitert. In den Spielen, in denen wir eine Chance hatten, haben wir knapp verloren“, meinte van gen Hassend und ergänzte: „Biebrich ist einfach eine gute Mannschaft. Sie haben mit Natalia Zherebina eine super Nummer eins und mit Franziska Bohn eine sehr starke Nummer drei. Beide bilden auch ein sehr starkes Doppel.“

Dreimal zwangen Lampertheims Damen den Tabellenführer (jetzt 6:0 Punkte) in den fünften Satz. Mehr als das war dem TTC-Doppel Anne Lochbühler/Sabrina Metzger sowie Lochbühler und Inessa Leckel auf den Positionen eins und drei jedoch nicht vergönnt. In den anderen Partien mussten sich Inken Diederich und Leckel (gegen Zherebina/Bohn), Diederich (gegen Zherebina) und Metzger (gegen Bohn) jeweils nach vier Sätzen geschlagen geben. Die TTC-Damen (3:3 Punkte) haben jetzt vier Wochen Pause vor sich. Am 31. Oktober steht bei Oberzeuzheim II das dritte von vier aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen an.

TTC Lampertheim, Herren-Verbandsliga: „Das war ein völlig unerwarteter Punkt. Königstädten ist erstmals in Bestbesetzung angetreten“, wertete Lampertheims Boss van gen Hassend den ersten Punktverlust der Saison als „klaren Punktgewinn“.

Die Partie verlief ziemlich ausgeglichen. Bis zum letzten Einzel lag Lampertheim II aber immer wieder knapp vorn. Dann verlor Christopher Luft sein zweites Spiel mit 11:13 im fünften Satz. Vorher hatte der TTC-Ersatzmann ein 4:10 aufgeholt und beim Stand von 10:11 einen Matchball abgewehrt. Im Schlussdoppel rettete das TTC-Brüderduo Stephan Kaiser/Matthias Kaiser, das schon zum Auftakt gepunktet hatte, das Remis. Die weiteren Zähler sammelten Edwin Pleyer/Frank Unterseher, Stephan Kaiser (zwei), Billy Pegg, Unterseher und Pleyer.

Am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) empfängt Lampertheim II (jetzt 5:1 Punkte) den unangefochtenen Primus Viktoria Preußen aus Frankfurt (8:0). cpa