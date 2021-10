TTC-Boss warnt vor Aufsteiger

Lampertheim. Während viele Menschen dem Ende des Sommers wehmütig entgegenblicken, kann Uwe van gen Hassend dem Herbst durchaus Positives abgewinnen. „Jetzt wird es kühler – auch in der Halle“, sagt der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim vor dem zweiten Punktspiel des ersten Herrenteams in der 3. Bundesliga Nord.

Rückblende: Vor drei Wochen feierte der TTC vor 65 Zuschauern in der Sedanhalle einen 6:2-Auftakterfolg über den SVH Kassel. „Bei traumhaftem Wetter“, wie van gen Hassend damals konstatierte. Traumhaft waren die Bedingungen aber nur draußen. In der Halle war die Luft eher stickig. „Jetzt sind es bestimmt zehn Grad weniger“, geht der 60-Jährige für das Heimmatch gegen Aufsteiger TSV Bargteheide am Sonntag (14.15 Uhr) von angenehmeren Bedingungen aus. Und von guter Stimmung in der Bude: „Wir haben Platz. Es wäre schön, wenn wir wieder mindestens auf dieselbe Zuschauerzahl kommen wie gegen Kassel. Bargteheide bringt ein paar Leute mit.“

An den Rahmenbedingungen soll es nicht scheitern. Vor dem vergangenen Wochenende passte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) seine Regieanweisungen an. „Jetzt dürfen Geimpfte, Getestete und Genesene auch nach dem DTTB die Maske am Platz abnehmen“, erklärt van gen Hassend. Für den TTC ist die Regelung nicht neu. Schon gegen Kassel hatte es der Tischtennis-Club seinen Zuschauern ermöglicht, die Maske am Platz abzunehmen. Die Lampertheimer hatten sich vor dem DTTB, der eine generelle Maskenpflicht in der Halle angeordnet hatte, auf die städtischen Hygieneregelungen berufen. „Bei uns gilt 3G“, bringt van gen Hassend die geltenden Bestimmungen auf den Punkt. Sportlich klingt van gen Hassend weniger entspannt. „Ich weiß, dass immer etwas passieren kann. Wenn sich ein Spieler erkältet, darf er womöglich gar nicht anreisen“, hofft der TTC-Boss, dass die Litauer Alfredas Udra und Tomas Mikutis problemlos nach Deutschland kommen.

Schon am Dienstag wurde Mahmoud Helmy erwartet. Der ägyptische Juniorenmeister soll sich in den kommenden Tagen im Trainingszentrum des Hessischen Tischtennis-Bunds vorbereiten. Sicher ausfallen wird Istvan Molnar (Schulterverletzung), der gegen Bargteheide eigentlich seinen Saisoneinstand feiern sollte. „Das kann noch ein bisschen dauern“, rechnet van gen Hassend mit einer mehrwöchigen Pause.

Molnar fällt aus

Geht alles gut, wird Lampertheim dasselbe Quartett aufstellen, das es beim 6:2 gegen Kassel richtete (Udra, Mikutis, Helmy, Vladimir Anca). „Wir wollen unseren Heimvorteil nutzen und unser Punktekonto aufbessern. Wenn wir eine vernünftige Leistung abrufen, wird das auch möglich sein“, betont van gen Hassend. Als Selbstläufer betrachtet er das zweite TTC-Saisonspiel nicht. „Bargteheide ist nicht so schlecht, wie manche denken. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen. Sie können befreit aufspielen“, warnt van gen Hassend.

Eine 2:6-Heimniederlage gegen Velbert und ein 4:6 gegen Aufstiegsfavorit Buschhausen stehen bei den Norddeutschen bisher zu Buche. Vor allem das zweite Ergebnis macht van gen Hassend hellhörig. „Dort hat Bargteheide ein tolles Spiel gemacht. Es war bis zum Schluss eng“, lobt der TTC-Boss den Kontrahenten, der am Samstag in Fehlheim gastiert. cpa