Traumstart der Lampertheimer vor eigenen Fans

Lampertheim. Nach getaner Arbeit steuerten die sportlichen Hauptdarsteller des TTC Lampertheim das griechische Restaurant ihres Vertrauens an. Wer konnte ihnen das verdenken? Mit dem 6:2-Heimerfolg gegen den SVH Kassel war der Saisonstart des ersten TTC-Herrenteams in der 3. Tischtennis-Bundesliga Nord geglückt. Und mehr noch: Nach 19 langen Corona-Monaten gab es beim TTC endlich wieder etwas zu feiern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das war unser erster Sieg seit Februar 2020“, sagte Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend hinterher. Der 60-Jährige hatte extra nachgeschaut: Am 23. Februar 2020 hatten sich die TTC-Herren mit 6:4 gegen Hannover 96 behauptet. Danach durften die Südhessen nur noch zweimal in der 3. Liga ran: Am 8. März 2020 gab es ein 5:5 bei Union Velbert, dann wurde die Spielzeit 2019/20 abgebrochen. Im September 2020 verloren die Lampertheimer, die zwei Stammspieler aufgrund von Reisebeschränkungen nicht einfliegen lassen konnten, zum Auftakt der zweiten Abbruchsaison mit 3:5 gegen den TTS Borsum. Kein Wunder also, dass es sich die TTC-Akteure nach dem diesjährigen Rundenstart gut gehen ließen. „Wir haben den Sieg in gemütlicher Runde im Freien noch ein paar Mal hochleben lassen“, verriet van gen Hassend.

Rundum zufrieden mit dem Ergebnis war der TTC-Macher aber nicht. „Es war nicht so leicht, wie es auf dem Papier vielleicht aussieht. Kassel war hochmotiviert“, erklärte van gen Hassend und ging direkt in die Analyse: „Wenn es blöd läuft, verlieren Vladimir Anca und Alfredas Udra im fünften Satz. Es war eine wirklich spannende Begegnung mit einigen spektakulären Ballwechseln.“

Lob für engagierte Helfer

Für Kassel war die Partie in der Sedanhalle das zweite hessische Nord-Süd-Duell innerhalb von 24 Stunden. Am Samstagabend hatte sich der SVH klar mit 6:0 bei Aufsteiger VfR Fehlheim durchgesetzt. Mit entsprechend großem Selbstvertrauen traten die Nordhessen in Lampertheim an – und hielten zunächst gut mit. Zwar entschieden die TTC-Neuzugänge Mahmoud Helmy und Vladimir Anca das Aufeinandertreffen der Spitzendoppel gegen Maximilian Dierks/Tom Schmidt in vier Sätzen für sich. Kassel glich jedoch postwendend aus: Niklas Hilgenberg/Noah Weber behielten ebenfalls über vier Sätze gegen das TTC-Duo Alfredas Udra/Tomas Mikutis die Oberhand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zur Pause stand es 2:2. Auf den Drei-Satz-Erfolg von Lampertheims Spitzenspieler Udra gegen Hilgenberg hatte Dierks gegen Mikutis eine Antwort parat. Danach kamen die TTC-Herren aber in Fahrt. Im hinteren Paarkreuz gewann Helmy in vier Sätzen gegen Weber. Anca besiegte Schmidt mit 11:7 im fünften Satz – 4:2 für Lampertheim. Wenig später machte der TTC alles klar. Im Duell der Top-Spieler erhöhte der Litauer Udra gegen Dierks mit einem 11:7 in fünf Sätzen auf 5:2. Dann stellte Mikutis, der seinen ersten Satz gegen Hilgenberg verlor, den 6:2-Endstand in vier Durchgängen sicher.

Dass 65 Zuschauer „trotz traumhaften Wetters“ (van gen Hassend) in die Sedanhalle kamen, freute Lampertheims Vorsitzenden besonders. „Die Stimmung war klasse. Die Leute hatten richtig Lust, wieder ein Spiel zu sehen. Es war viel Arbeit im Vorfeld, viele Vereinsmitglieder haben sich engagiert. Aber es hat alles geklappt“, fand van gen Hassend, der schon dem nächsten Heimspiel entgegenblickt: Am Sonntag, 10. Oktober (14.15 Uhr), kommt der TSV Bargteheide.