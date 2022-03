Trauer um Helmut Lüthy

Mannheim. Grün-Weiss Mannheim, die Sportregion Rhein-Neckar und Tennis-Deutschland trauern um eine große Persönlichkeit des „Weißen Sports“. Am Montag ist der Mannheimer Meister-Trainer und ehemalige Davis-Cup-Teamchef Helmut Lüthy (Bild) kurz nach seinem 83. Geburtstag seiner schweren Lungenkrankheit erlegen.

Von der Laufbahn eines klassischen und erfolgreichen Tennis-Profis war der gebürtige Weinheimer weit entfernt. Gekickt hat er in jungen Jahren für Weinheim 09 und den VfR Mannheim, sein Geld hat er in der Unterhaltungselektronik verdient. Doch die eine oder andere Trainerstunde auf dem Tennisplatz hat seine Neugierde für den Sport mit dem kleinen gelben Filzball geweckt. Und so begann Anfang der 70er Jahre eine Tennis-Trainerkarriere auf Umwegen.

© pete

Bereits 1981 wurde er Trainer bei Grün-Weiss Mannheim, 1988 erreichte Patrick Kühnen unter seiner Ägide das Viertelfinale in Wimbledon. Dreimal gewann er als Teamchef mit Deutschland den Davis-Cup. Und damit nicht genug: Im Jahre 1993 führte er den Mannheimer Tennisclub zur ersten Deutschen Meisterschaft nach 71 Jahren. 1996 wiederholte er das Kunststück.

Im Jahr 2019 wurde er mit dem DTB-Trainer Award für sein Lebenswerk geehrt. Mit autodidaktischem Wissen, mit Detailversessenheit und Disziplin hattte sich Lüthy im Lauf der Jahre sein großes Wissen um den Weißen Sport angeeignet. Einen Ranglistenplatz oder einen gängigen Übungsleiterschein besaß er dagegen nie. pete/ü