Trauer um Gerd Keinz

Bürstadt. Große Trauer beim VfR Bürstadt. Gerd Keinz ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, starb das langjährige Vereinsmitglied am Sonntag im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer langen Krankheit. Gerd Keinz war ein VfRler vom Scheitel bis zur Sohle. Das kleine Fußball-Einmaleins erlernte er beim VfR, schoss als Linksaußen einen Treffer nach dem anderen und machte so auf sich aufmerksam. Bald ging sein sportlicher Weg zur SG Riedrode, für die er ebenfalls viele Tore erzielte.

Für die Gelb-Schwarzen legte er 1974 auch die Schiedsrichterprüfung ab, doch 1980 kehrte er zu seinem Heimatverein VfR Bürstadt zurück. Für den fungierte Keinz nicht nur als Schiedsrichter, sondern spielte über viele Jahre hinweg auch bei den Alten Herren.

Somit war es eine Selbstverständlichkeit für den 1910 gegründeten Traditionsverein, Keinz 1991 mit der Goldenen Ehrennadel auszuzeichnen. VfR-Vorsitzender Klaus Gassert fand lobende Worte für den waschechten VfRler Gerd Keinz: „Gerd war ein angenehmer Gesprächspartner, der seinen Standpunkt auch einmal beharrlich verteidigen konnte.“

Dass seine zahlreichen Aktivitäten Hand und Fuß hatten, davon weiß auch der Bürstäder Angelverein AC Rheinlust zu berichten, für den Gerd Keinz ebenfalls über viele Jahre hinweg ehrenamtlich tätig war. hias