Trainerfrage beim TVL noch immer unbeantwortet

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße zählt die TSV Rot-Weiß Auerbach zu den Mannschaften, die ganz stark aus der Winterpause gekommen sind. Angespornt durch den 5:2-Erfolg im Nachholspiel bei der SG Odin Wald-Michelbach haben die Rot-Weißen aus dem Bensheimer Stadtteil inzwischen den zweiten Tabellenplatz erobert und noch aller beste Chancen, dem lange Zeit unangefochtenen Tabellenführer Tvgg Lorsch die Meisterschaft streitig zu machen. Wenn nun die Elf von Giulano Tondo am Sonntag bei der AS Azzurri Lampertheim gastiert, sind die Rollen somit klar verteilt. Das liegt aber nicht nur an der zuletzt üppigen Punktausbeute, sondern auch daran, dass die Azzurri nach der Winterpause wenig Zählbares holten.

„Mich ärgert jetzt noch, dass wir die Schlussviertelstunde in Einhausen verschlafen haben. Das war kollektives Versagen“, brauchte Azzurri-Trainer Giovanni Marino einige Zeit, um die jüngste 2:4-Niederlage zu verdauen. Obwohl für ihn die Begegnung gegen die Auerbacher ein Kampf „David gegen Golliath“ ist, will er gegen die Bergsträßer etwas Zählbares holen. Erneut muss er allerdings einige Ausfälle in Kauf nehmen. So wird die Associazione Sportiva wohl auf Abdelkader Mohammed verzichten, der aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht spielen kann.

Dem Klassenerhalt immer näher kommt der TV Lampertheim nach seinem jüngsten 1:1 bei Alemannia Groß-Rohrheim. Bei den Fußballern des traditionsreichen Lampertheimer Turnvereins muss ja auch noch die Trainerfrage beantwortet werden.

„Gut möglich, dass wir beide bis zur Sommerpause weitermachen“, sagt Interimstrainer Robert Meier, der die Mannschaft derzeit zusammen mit Sebastian Steffan trainiert. Dabei ist ihm nicht entgangen, dass der TVL-Sportausschuss derzeit Gespräche mit potenziellen Kandidaten führt. „Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn schnell ein geeigneter Trainer gefunden wird. Denn für uns ist im Juni definitiv Schluss.“

Und so ganz einfach ist das Traineramt in diesen Tagen beim TV Lampertheim ja auch nicht. „Coranabedingte Ausfälle, Schichtarbeit, Urlaub. Wir spielen nie mit der gleichen Mannschaft, die auch eine Woche vorher auf dem Platz stand“, bedauert Meier die hohe Fluktuation im Mannschaftsgefüge. Dies eröffnet aber immerhin der Jugend (ungeahnte) Perspektiven.

„Luis Menges, Linus Kouby und Gerrit Wiemer sind Spieler von den TVL-A-Junioren, auf die wir immer wieder gerne zurückgreifen. Gut möglich, dass sie auch am Sonntag wenn wir bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach am Ball sind, ihre Einsatzzeiten bekommen werden“, hält Robert Meier große Stücke auf das Trio aus dem eigenen Stall. Wohl einen guten Griff gemacht, hat der Tabellensechste SSG Einhausen mit der Verpflichtung des Bürstädter Thomas Süß als neuem Trainer in der Winterpause, denn seit dem ist Einhausen noch ungeschlagen. Vielleicht gelingt es ja dem FC Alemannia Groß-Rohrheim am Sonntag dafür zu sorgen, dass die SSG, die von 1998 bis 2002 immerhin für vier Jahre in der Landesliga Süd spielte, die erste Niederlage im Fußballjahr 2022 bezieht. hias

