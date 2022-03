In der Fußball-Gruppenliga Darmstadt bietet sich Eintracht Bürstadt und der FSG Riedrode am 21. Spieltag die große Chance, die Tabellenspitze etwas aufzumischen. Die Eintracht trifft am Sonntag (15.30 Uhr) zu Hause auf Spitzenreiter VfR Fehlheim. Die FSG ist zeitgleich zu Gast beim Tabellendritten VfR Groß-Gerau.

Eintracht Bürstadt – VfR Fehlheim

„Wir haben nichts zu

...