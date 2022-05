Top-Spiel an der Pfaffenaue

Ried. Im Endspurt der Saison in der Fußball-Kreisliga A kommt es am Sonntag zum Gipfeltreffen. Im Bibliser Stadion an der Pfaffenaue empfängt der FV Biblis, derzeit auf dem zweiten Platz, den A-Liga-Primus SV Lörzenbach (ab 15.30 Uhr). Während die Lörzenbacher bei einem Unentschieden die vorzeitige Meisterschaft feiern könnten, will der FVB mit einem Heimsieg den zweiten Tabellenrang weiter festigen.

„Wir freuen uns auf ein tolles Spiel. Es ist ja immer interessant, wenn der Erste auf den Zweiten trifft. Da haben wir richtig Lust drauf“, sagt Torsten Schnitzer, Spielertrainer der Bibliser. In der laufenden Saison hat noch keine Mannschaft in der Kreisliga A gegen die Lörzenbacher gewinnen können, das sorgt für zusätzliche Motivation auf Seite der Gurkenstädter. Schnitzer: „Der SVL ist die Top-Mannschaft in der aktuellen Saison und steht in der Tabelle vollkommen verdient oben. Für uns ist das ein zusätzlicher Anreiz, denn wir wollen möglichst die ersten sein, die sie schlagen.“

Der FVB-Coach rechnet mit einer Partie auf hohem Niveau: „Oft spielt man ja gegen Mannschaften, die überwiegend mit langen Bällen nach vorne arbeiten. Der SVL sucht dagegen spielerische Lösungen. Sie haben eine super Abwehr und einen flexiblen Sturm. Für uns wird das ein hartes Stück Arbeit.“

Die abstiegsbedrohte SG Nordheim/Wattenheim kann am Sonntag dagegen den Frühsommer genießen. Da der SV Anatolia Birkenau seine Mannschaft zurückgezogen hat, nimmt die Sportgemeinde die Punkte kampflos mit. rago