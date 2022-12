Top-Plätze noch in Reichweite

Bürstadt. Nach zuletzt zwei Niederlagen hoffen die Tischtennis-Damen I des TV Bürstadt auf einen erfolgreichen Jahresabschluss in der Verbandsliga Süd. Am Samstag (17 Uhr) sind die Bürstädterinnen bei Schlusslicht SG Dornheim gefordert. „Das ist eine Pflichtaufgabe. Wir wollen gewinnen“, sagt TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger.

Ein Sieg im Groß-Gerauer Stadtteil würde den TVB-Damen im engen Spitzenfeld der Verbandsklasse gut bekommen. Gleichauf mit den TTF Hähnlein und dem TV Eschersheim belegt Bürstadt mit 11:7 Punkten Platz vier. Der TTC Langen V (15:3 Punkte), der TSV Nieder-Ramstadt (13:5) und der SV Darmstadt 98 (12:6) befinden sich noch in Reichweite. Darmstadt und Nieder-Ramstadt stehen sich am Sonntag im direkten Duell gegenüber. „Es hat sich bewahrheitet, dass viele Mannschaften auf einem Niveau vorne mitspielen. Es gibt keinen Überflieger“, spricht Rosenberger von einer „spannenden Geschichte“. Die Entscheidung, auf den Verbleib in der Hessenliga zu verzichten, bereut in Bürstadt niemand. „Wir sind sportlich abgestiegen, nachdem wir zuletzt immer gegen den Abstieg gespielt haben. In der Verbandsliga gewinnen wir mehr, als dass wir verlieren“, freut sich Rosenberger über die aktuelle Situation.

TVB II unterliegt Wald-Michelbach

Bürstadts Bezirksoberliga-Damen kassierten am vorletzten Hinrundenspieltag ein deutliches 1:6 bei der SG Wald-Michelbach. „Das Spiel stand unter keinen guten Vorzeichen. Maya Schäfer musste absagen und wir haben keine Ersatzspielerin gefunden, sodass wir nur zu dritt antreten konnten“, erklärte Frank Rosenberger zur sechsten Niederlage im achten Match. TVB-II-Spitzenspielerin Sophie Rosenberger zwang ihre zwei Gegnerinnen im Einzel in den fünften Satz, konnte aber keinen Punkt holen. Den Ehrenzähler zum 1:5 stellte Vanessa Heiser im hinteren Paarkreuz sicher.

Am Freitag (20.30 Uhr) empfängt Bürstadt II als Vorletzter mit 3:13 Punkten den BSC Einhausen (7.), der bei 6:10 Zählern steht. „Vielleicht können wir ja noch ein oder zwei Pünktchen sammeln“, hofft Rosenberger.

Weniger zuversichtlich gibt sich der TVB-Abteilungschef in Sachen Klassenerhalt. Fünf von zehn Teams steigen aus der Bezirksoberliga 1 ab, der Fünfte SG Arheilgen steht bei 10:6 Punkten. „Das ist utopisch“, weiß Rosenberger. cpa