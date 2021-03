Auckland/Neuseeland. Das 36. Match um den America’s Cup geht mit einer Zwei-Punkte-Führung für Neuseeland in die entscheidende Phase. Dem Titelverteidiger gelang am Montag im Duell mit Herausforderer Italien nach bislang ausgeglichener Bilanz ein Durchbruch. Die Crew um Steuermann Peter Burling gewann erstmals beide Rennen des Tages und ging mit 5:3 in Führung. Bei sieben notwendigen Siegen könnte die Entscheidung bereits am Dienstag in den Rennen 9 und 10 (4.15 Uhr MEZ/Servus TV) fallen.

Nachdem die neuseeländische „Te Rehutai“ die erste Begegnung am fünften Renntag über weite Strecken mit besserer Geschwindigkeit dominiert und mit 58 Sekunden Vorsprung gewonnen hatte, kam es in Rennen acht erstmals zu mehreren Führungswechseln. In sehr leichten Winden hatten die Neuseeländer Probleme, hatten dazu noch die falsche Variante beim Segelmaterial gewählt, rangen minutenlang darum, mit ihrer fast stehenden Hightech-Yacht Fahrt aufzunehmen, während Italien davonzog.

Das Rennen schien zugunsten von „Luna Rossa“ gelaufen zu sein, als die Italiener ähnliche Schwierigkeiten hatten. Neuseeland kam wieder auf, überholte und gewann. Italien musste mitansehen, wie aus einer 4:27-Minuten-Führung an der zweiten Wendemarke ein Rückstand von 3:55 Minuten im Ziel wurde.

„Das war eine emotionale Achterbahnfahrt für beide Teams. Wer hätte gedacht, dass Segeln im America’s Cup so bizarr sein kann“, sagte der TV-Kommentator und ehemalige America’s-Cup-Steuermann Ken Read. „Luna Rossa“-Co-Steuermann Jimmy Spithill gab sich nach den Rennen gewohnt kämpferisch. „Es ist noch nicht vorbei, nicht, bevor die Trophäe übergeben wird“, kündigte der Australier Gegenwehr an. „Ich bin absolut zuversichtlich, dass wir zurückschlagen können. Wir sind in der Lage, Rennen zu gewinnen, und genau das wollen wir morgen tun.“ dpa/red