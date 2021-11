Tiefschlag für FVB II im Keller-Duell

Ried. Auch Eintracht Bürstadt II konnte die SG Hammelbach/Scharbach nicht stoppen. Beim unangefochtenen Tabellenführer der Fußball-C-Liga fing sich Bürstadts Reserve eine 1:4 (1:3)-Niederlage. Einen ganz bitteren Rückschlag kassierte der FV Biblis II, der das Keller-Duell gegen den SV Eintracht Zwingenberg mit 2:3 (1:1) verlor.

Hamm./Sch. – Et. Bürstadt II 4:1

„Bürstadt hat spielerisch gut mitgehalten. Wir hatten aber wieder einmal einen Haufen Chancen und haben hochverdient gewonnen“, sagte Jürgen Pleiner, der Leiter der Hammelbacher Altherren-Abteilung. Denni Glesman brachte die SG in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. In Minute 26 fügte Valon Bajrami den Odenwäldern das zweite Gegentor der Saison zu – 1:1. Nur wenig später stellten Nicolas Emig (29.) und erneut Glesman (38.) auf 3:1 für Hammelbach/Scharbach. Nach der Pause machte Luca Fiederlein mit dem 4:1 alles klar (53.). Während der Primus nach 13 Siegen aus 13 Spielen schon vorsichtig ein Datum für die Meisterfeier ausloten kann, fällt Bürstadt II immer mehr ins Niemandsland der Tabelle zurück.

Biblis II – Zwingenberg 2:3

Nicht ohne Grund werden Kellerduelle auch Sechs-Punkte-Spiele genannt. Mit einem Dreier gegen Zwingenberg hätte die Bibliser A-Liga-Reserve (acht Punkte) ihren Vorsprung auf den Vorletzten auf sieben Zähler erhöht. Stattdessen ist Zwingenberg jetzt nur noch einen Punkt hinten dran. Noch dazu gewann die FSG Bensheim (jetzt zehn Punkte) mit 3:2 gegen Fürth/Mitlechtern II. „Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden“, sprach FVB-II-Kapitän Kevin Gumbinger von einem „Tiefschlag“ für sein Team. Kevin Arnold schoss die Gäste in der elften Minute in Front, Lars Hilman glich schnell aus (14.). Auch das 1:2 durch Jonas Fornoff (58.) konnte Biblis II egalisieren (Marcel Berger, 84.). Doch mit dem 2:3 durch Hicham Barkouk (89.) hatte Zwingenberg noch ein Ass im Ärmel. cpa