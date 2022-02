TGB zurück in der Erfolgsspur

Biblis. Nach zuletzt zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen und einer Corona-bedingten Spielabsage kehrten die Handballer der TG Biblis wieder in die Erfolgsspur zurück. Im Verfolgerduell der Bezirksliga A feierten die Schützlinge von Trainer Sascha Schnöller aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen verdienten 28:25-Heimsieg über die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden.

Damit festigte die TGB erst einmal Platz drei mit 18:6 Zählern hinter den Spitzenteams TuS Griesheim II, der ohne Punktverlust die Tabelle anführt, und dem mit vier Minuspunkten belasteten TV Trebur. Gegen Trebur muss die TGB noch einen Termin für die ausstehende Nachholbegegnung finden.

Rückstand hinterhergelaufen

In der Partie gegen die HSG, in der Schnöller kurzfristig auf seinen etatmäßigen Rechtsaußen Patrick Schneider verzichten musste, taten sich die Bibliser vor allem im ersten Durchgang enorm schwer und rannten permanent einem Rückstand hinterher. Beim 8:11 in der 21. Minute betrug dieser sogar drei Tore, worauf Sascha Schnöller mit einer Auszeit reagierte.

Bis zur Pause gelang es den Gastgebern zumindest, bis auf ein Tor (14:15) anzuschließen. Immer wieder scheiterte die Heimmannschaft am starken gegnerischen Torhüter oder verzettelten sich im Spielaufbau.

In der Halbzeitpause fand Schnöller wohl die richtigen Worte für sein Team. Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Biblis vor allem in der Abwehr gefestigter, ging bissiger zu Werke und kam besser in die zweite Welle. Gerade einmal sechs Minuten waren nach Wiederanpfiff gespielt, als sich die TGB eine 20:17-Führung gegen die HSG herausgeworfen hatte.

Fünf Tore Vorsprung

Dieses Mal reagierten die Gäste mit einer Auszeit, die jedoch keine Wirkung zeigte. Nathmann und Winkler bauten den Vorsprung sogar auf fünf Tore aus. Zehn Minuten vor Spielende verletzte sich ein Gästespieler schwer, die Begegnung wurde für fünf Minuten unterbrochen. Dies führte zu einem Knick im Bibliser Spielfluss und auch der Gästetorwart lief nochmals zur Hochform auf.

In der Endphase kam die HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden zwar für kurze Zeit auf zwei Treffer heran, doch die Mannschaft von Trainer Schnöller behielt die Nerven und wusste vor allem durch Routinier Mischa Schweickert immer wieder zuzulegen. Sechs Minuten vor Spielende gab es für Marius Kettler die Rote Karte in einer hart umkämpften Begegnung.

Die Bibliser Torausbeute verteilte sich auf Nathmann 8/6 mit hundertprozentiger Trefferquote von der Siebenmeterlinie, Winkler 6, Peter Schmitzer 4, Schweickert 3, Kettler 3, Felix Schmitzer 2 und „Aushilfe“ Thomas Zimara 2. fh