TGB will sich steigern

Biblis. Mit einem Heimspiel gegen die Reserve von Landesligaaufsteiger HSG Langen setzen die Handballer der TG Biblis am Sonntag (18 Uhr) die Saison in der Bezirksliga A fort. „Das wird nicht einfach“, prognostiziert TGB-Trainer Sascha Schnöller, der sich sichtlich beeindruckt vom Langener Punktgewinn am zurückliegenden Spieltag gegen den TSV Pfungstadt II zeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen die Pfungstädter unterlag Biblis zum Saisonstart noch recht deutlich. Dabei weiß der Bibliser Coach, worauf es gegen die HSG-Reserve ankommt. Der Deckungsverband muss den sehr starken Langener Kreisläufer in den Griff bekommen, über den viele Abläufe abgeschlossen werden.

Auch im Angriff setzt Schnöller auf eine Steigerung seiner Mannschaft, die Trefferquote soll maßgeblich erhöht werden, um am Sonntag erfolgreich zu sein. Gerade aus dem Rückraum moniert Schnöller noch zu viele Fehlwürfe, „das muss einfach besser werden“, fordert der Übungsleiter. Auch den Heimspieleffekt zieht Schnöller in seine Überlegungen mit ein, um Langen zu schlagen und die Punktebilanz positiv zu gestalten. Personell kann die TGB aus dem Vollen schöpfen, alle Spieler sind an Bord. fh