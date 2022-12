TGB will HSG ausbremsen

Biblis. Für die zuletzt so personell gebeutelten Handballer der TG Biblis kommt es derzeit knüppeldick. Nach dem erfolglosen Gastspiel bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden wartet am Sonntag die Reserve der HSG Groß-Bieberau/Modau. Anpfiff gegen die ebenso wie der TV Trebur verlustpunktfreien Odenwälder ist um 18 Uhr in der Pfaffenau-Sporthalle.

Der Topfavorit spaziert in die A-Liga bislang förmlich durch die Saison, verfügt über die mit Abstand beste Defensive der Liga. „Ich schätze sie einen Tick stärker als Trebur ein, da sie erfahrener sind“, lautet die Einschätzung von TGB-Trainer Sascha Schnöller. Die HSG verfügt über etliche Spieler, die schon ein paar Jahre in der Landesliga gespielt haben. Dazu haben sie mit Maximilian Wagner einen pfeilschnellen Linksaußen, der im Schnitt neun Tore pro Spiel erzielt, die meisten aus Gegenstößen. Am letzten Spieltag traf der Goalgetter gar 19 Mal gegen die Egelsbacher Reserve.

Damit ist auch klar, auf was die TGB achten muss. „Wir müssen schauen, dass wir die Gegenstöße unterbinden“, fordert Schnöller. Zudem müsse im Gegensatz zum Weiterstadt-Spiel die Angriffsquote besser werden . Da kam Biblis auf eine 50-Prozent-Marke. Zu wenig, um auf Dauer weiterhin oben mitzumischen und Platz vier zu halten.

Personell entspannt sich die Lage ein wenig. Julian Helfrich hat seinen Bänderriss auskuriert und ist wohl wieder einsatzfähig, so dass Schnöller elf Feldspieler zur Verfügung stehen. „Die werden wir aber auch brauchen, bei dem Tempo, das die HSG geht“, meint der Coach. fh