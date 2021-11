TGB-Trainer Schnöller warnt

Biblis. Nach zuletzt zwei Heim-Siegen in Serie sind die Handballer der TG Biblis am Sonntag um 15.45 Uhr bei der zweiten Mannschaft der MSG Rossdorf/Reinheim gefordert. Von der negativen Punktebilanzder Odenwälder will sich TGB-Trainer Sascha Schnöller nicht blenden lassen, zumal die MSG bereits gegen den Topfavoriten TV Trebur gespielt und am Wochenende sogar deutlich gegen die Pfungstädter Reserve gewonnen hat. „Dieser hohe Sieg war schon etwas überraschend und zeigt, dass Rossdorf schon eine gute Mannschaft ist“, so Schnöller, der in Reinheim mit weitaus mehr Gegenwehr als zuletzt gegen die schwachen Langener rechnet: „Es muss schon alles passen, um dort zu gewinnen“.

Leichte Sorgen bereitet dem TGB-Coach die Aufstellung, da mit Marius Kettler und Felix Schmitzer zwei Leistungsträger ausfallen. fh