TGB soll schneller sein

Biblis. Nach dem verpatzten Saisonauftakt in Pfungstadt treffen die A-Liga-Handballer der TG Biblis am Samstag in der heimischen Pfaffenau-Sporthalle im ersten Heimspiel auf die Reserve der HSG Weschnitztal. „Gegen die Odenwälder müssen wir deutlich wacher auftreten als zuletzt in Pfungstadt“ fordert Coach Sascha Schnöller einen beherzteren Auftritt seiner Sieben.

Die taktische Ausrichtung des Trainers steht: „Wir müssen von Anfang an agiler in der Abwehr sein und dann auch schneller das Umschaltspiel aufziehen“, lautet Schnöllers Vorgabe an sein Team. Der Trainer rechnet sich gegen die Odenwälder durchaus Siegchancen aus, sofern die Abwehr griffiger agiert und somit schneller die erste und zweite Welle gestartet werden kann. Dinge,die in Pfungstadt nicht so umgesetzt werden konnten, wie sich das der Trainer wünschte.

Schnöller verdeutlicht die Ausgangsposition vor der Heimpremiere: „Wenn wir unter die ersten Sieben der Tabelle kommen wollen, müssen wir Weschnitztal II schlagen. Da brauchenwir gar nicht drum herumzureden.“ Personell sieht es bei den Biblisern gut aus. Lediglich hinter dem Einsatz von Erik Waschitzka steht ein Fragezeichen. In Pfungstadt war er auf den Unterarm gefallen, der bis zuletzt noch immer angeschwollen war. fh