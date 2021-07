TGB richtet erstmals Ranglistenturnier aus

Bobstadt. Nach drei Saisonspielen befinden sich die Tennis-Teams eigentlich in der Sommerpause. Bei der TG Bobstadt werden aber auch in dieser Woche die Schläger geschwungen, denn die Bobstädter veranstalten auf ihrer Anlage ein Turnier. Vom 15. bis zum 18. Juli wird das Ranglistenturnier „Rollrasen Werr Open“ ausgerichtet.

„Wir finden Turniere gut. Wir spielen sie gerne und haben da immer Spaß. Jetzt haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, ein eigenes Turnier auf die Beine zu stellen. In den letzten Jahren hat unser Verein ja geboomt und wir dachten, es wäre an der Zeit, ein Turnier selbst zu veranstalten. Wir wollen uns und unsere Anlage präsentieren und vielleicht auch neue Spieler gewinnen“, sagt Turnierleiter Stefan Hofmann.

Ausgeschrieben ist das Bobstädter Turnier ab der Altersklasse H 30, H 40 und H 50, bei den Damen ist H 30 vorgesehen. Ausgelobt sind 600 Euro Preisgeld, zudem Sachpreise. „Bei den Herren haben wir bereits einige Zusagen, bei den Damen könnten es noch mehr sein“, so Hofmann. Er hofft, dass der Essens- und Getränkeverkauf gut läuft, denn der Gewinn ist für einen guten Zweck: „Die Johnny Heimes Du-musst-kämpfen-Stiftung wird bei uns einen Stand haben. Ich hoffe, dass da viel rum kommt.“

Über zwei Gewinnsätze

Von den Bobstädtern haben sich bislang neben Spitzenspieler Alexander Rank auch Dennis Hess angemeldet, die Zusage von Thomas Bär steht noch aus.

Neben dem karitativen Aspekt ist Hofmann wichtig, dass sich die eigenen Spielerinnen und Spieler gut präsentieren: „In Bobstadt gab es ja noch nie ein Tennis-Turnier. Wir als Aktive finden, dass sollte sich ändern und deshalb rufen wir dieses Turnier ins Leben. Ich hoffe, dass möglichst viele Menschen den Weg zu unserer Anlage finden.“ Gespielt wird über zwei Gewinnsätze, ein eventueller dritter Satz wird im Match-Tiebreak gewertet.

Am Donnerstag startet das Turnier um 16 Uhr, am Freitag geht es ab 16 Uhr weiter. Am Samstag und am Sonntag wird ab 9 Uhr aufgeschlagen. rago