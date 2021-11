TGB mit Gala-Auftritt

BIBLIS. Damit war im Vorfeld wirklich nicht zu rechnen. Mit einer deutlichen 36:17-Packung schickte Handball-A-Ligist TG Biblis die Reserve der HSG Langen auf den Nachhauseweg. Gegen die allerdings ersatzgeschwächt angetretenen Gäste spielte sich die Sieben von Trainer Sascha Schnöller in einen wahren Rausch, war von Beginn an hellwach und hatte in Torwart Florian Kluwig einen sicheren Rückhalt. Nach dem 3:0-Blitzstart baute die TGB ihren Vorsprung nach einer Viertelstunde auf 9:3 aus. Die Überlegenheit der Schnöller-Sieben dokumentierte sich auch im mehr als klaren 17:7-Pausenstand.

Lob für Kluwig und Winkler

Die Abwehr stand sicher, immer wieder konnten einige Bälle herausgefangen und in Gegenstoßtore umgesetzt werden. Mit der Chancenverwertung konnte Schnöller zufrieden sein, zumal seine Sieben im Angriff sehr geduldig agierte. Es spricht für die gute Verfassung der Gastgeber, dass sie im zweiten Durchgang nicht nachließen, sondern weiter das Tempo verschärften. Gegen die mehr und mehr nachlassenden Gäste liefen die Bibliser konsequent ihre erste und zweite Welle.

„Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung, bei der wieder Florian Kluwig im Tor und Routinier David Winkler mit unermüdlichen Einsatz herausstachen“ lobte Schnöller.

TGB-Torschützen: Reis (5), Felix Schmitzer (5), Winkler (9/1), Kettler (5), Nathmann (3/1), Waschitzka (2), Peter Schmitzer (2), Schneider (2), Schweickert (1), Neumann (1), Helfrich (1). fh

