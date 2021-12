TGB klarer Favorit

BIBLIS. In einem Nachholspiel treffen die Handballer der TG Biblis am Donnerstag (20 Uhr) in der heimischen Pfaffenau-Sporthalle auf die dritte Vertretung der HSG Bieberau-Modau. Die Gäste stehen zwar mit 4:6 Punkten nur im unteren Mittelfeld der Bezirksliga A. Zwei der Niederlagen bezogen die Odenwälder allerdings gegen Spitzenreiter TV Trebur und Top-Team TuS Griesheim II. Der HSG-Sieg gegen Weiterstadt hat ebenfalls gezeigt, dass die Gäste durchaus gefährlich sein können. Dazu stellen sie mit dem 48 Mal erfolgreichen Maximilian Wagner den besten Torschützen der Liga. Alles Gründe für TGB-Trainer Sascha Schnöller, den Gegner keinesfalls auf die leichte Schulter zu nehmen und seine eigene Mannschaft zu warnen.

Am Samstag kommt Fürth

„Am Sonntag gegen Heppenheim haben wir ja gesehen, was passiert, wenn man einen Gegner unterschätzt“, führt Schnöller die äußerst zähe erste Halbzeit seines Teams beim Ligaschlusslicht an. Umso erfreulicher gestaltete sich für den Trainer die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel, so dass die TGB doch noch zu einem klaren Sieg kam. „Wir wollen weiter auf unserer Erfolgswelle reiten und unser Spiel durchziehen“, nimmt Schnöller seine Mannschaft in die Pflicht, die sich durch einen Sieg im vorderen Tabellendrittel festbeißen kann, zumal am Samstag mit der Reserve der HSG Fürth/Krumbach eine weitere Mannschaft nach Biblis kommt, die als schlagbar einzustufen ist. Personell wird wie befürchtet Marius Kettler mit einer Bänderdehnung ausfallen, ansonsten hat Schnöller alle Mann an Bord. fh