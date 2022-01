TGB ist gewarnt

BIBLIS. Die Handballer der TG Biblis reiten derzeit auf einer Erfolgswelle. Nach der Auftaktpleite bei der Landesligareserve des TSV Pfungstadt gelang den Schützlingen von Trainer Sascha Schnöller sieben Siege in Serie und damit der Sprung auf Platz drei der Bezirksliga A. Am Sonntag gastiert die TG Eberstadt um 18 Uhr in der Pfaffenau-Sporthalle.

Die Gäste hatten vor der Weihnachtspause große Probleme mit Coronafällen im Team, was die zum Teil deutlichen Niederlagen erklärt. Am vergangenen Wochenende gelang jedoch ein überzeugender Sieg gegen TSV Pfungstadt II. Dem Gegner, der Biblis die bislang einzige Saisonniederlage zufügte.

Schnöller und sein Team sind also gewarnt, die Gäste nicht an ihrer Punktausbeute von 5:11 Zählern zu messen. Eberstadt hat sogar noch Chancen auf die Aufstiegsrunde. Zwischen Platz sechs und 13 liegen nur drei Punkte. „Das sollte uns Warnung genug sein“, so Schöller. „Wir müssen im Gegensatz zu unserem letzten Spiel wieder 60 Minuten Gas geben“, fordert der Trainer. Er weiß, worauf es am Sonntag ankommt. Die Abwehr muss viel beweglicher agieren und im Angriff erwartet er mehr Konsequenz. Personell sieht es gut aus, der TGB-Trainer kann aus dem Vollen schöpfen. fh