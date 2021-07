TGB-Damen wollen ihre Serie ausbauen

Bobstadt. Während sich die Tennis-Teams derzeit in der Sommerpause befinden, muss das Damenteam der TG Bobstadt am Sonntag nochmal schwitzen. Für das Sextett um Kapitänin Alexandra Landgraf steht eine Auswärtsfahrt zur MSG Groß-Zimmern/Gundernhausen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bobstädterinnen, die nach zwei Siegen aus den ersten beiden Saisonspielen die Bezirksliga-Gruppe anführen, wollen dem Konto einen weiteren Sieg zufügen. „Wir haben uns in den Spielen zuvor schon angestrengt und wollen unseren Erfolg nun weiter ausbauen“, sagt Alexandra Landgraf. Dass die Gegnerinnen aus Groß-Zimmern/Gundernhausen bislang ihre Spiele verloren haben, sagt für Landgraf nicht viel aus: „Wir kennen in diesem Jahr eigentlich keine unserer Gruppengegner, deshalb springen wir an jedem Spieltag ins kalte Wasser.“ rago