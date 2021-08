TG-Damen bleiben auf Rang eins

Bobstadt. In der Tennis-Bezirksliga hat das Damen-Sextett der TG Bobstadt die Tabellenführung eindrucksvoll bestätigt. Im Nachholspiel bei der MSG Groß-Zimmern/Gundernhausen gewann der Bobstädter Sechser mit 6:3.

Während die Bobstädter in den ersten beiden Saisonpartien mit Heimrecht jeweils mit 7:2 gewannen, musste sich das Team um Kapitänin Alexandra Landgraf bei der ersten Auswärtspartie in diesem Jahr etwas mehr strecken. In den Einzelspielen gingen durch Sophie Ihnofeld, Lorraine Brenner und Alexandra Landgraf lediglich drei Matches an die TGB. In den Doppeln machten die Bobstädterinnen aber alles klar. Die Damen aus dem Ried gewannen alle drei Spiele und gelten damit als ernsthafter Aufstiegsfavorit. „Vor allem die Doppel haben wir souverän gemeistert und damit unseren ersten Platz verteidigt“, freute sich die Mannschaftskapitänin Alexandra Landgraf.

Für die MSG Groß-Zimmern/Gundernhausen ist nach der Sommerpause dagegen Abstiegskampf angesagt, denn durch die dritte Niederlage in Serie steckt die MSG tief im Tabellenkeller. rago